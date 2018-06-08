Medya dünyası yasta

Medya dünyasının önemli isimleri Erdoğan Demirören’in ardından şunları söyledi:

AYDIN DOĞAN

50 yıllık arkadaşım, iş dünyamızın değerli ismi Erdoğan Demirören’in elim vefatını teessürle öğrendim. 40 yıllık iş arkadaşlığımız da bulunan Erdoğan Demirören’e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Sevgili eşi Tülin, evlatları Yıldırım, Meltem ve Tayfun ile tüm ailesinin ve Demirören camiasının acısını paylaşır, sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi sunarım.

VAHAP MUNYAR



Hepimizin başı sağ olsun. İş dünyasının başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Erdoğan Bey Türk iş dünyasının önemli bir simasıydı. Ben 40 yıllık gazeteciyim. 35 yılı ekonomi gazeteciliğinde geçti. Mesleğe ilk başladığım yıllarda genelde ilk 10'u saydığımızda, Demirören ailesi, Demirören grubu, Erdoğan Bey hep ilk 10'da yer almış bir isimdir. Zaten ağırlıklı bulunduğu sektörler de hep iş dünyasında ağırlık gösterdi. 31 Mayıs'tan beri yoğun bakımdaydı. Ama maalesef bugün saat 11.00 dolaylarında kaybettik. Başımız sağ olsun.

VUSLAT DOĞAN SABANCI

Öncelikle başımız sağ olsun, tüm ailenin başı sağ olsun. Erdoğan Amca diyeceğim... Çocukluğumdan beri tanıdığım bir insandı. Daha çok baba dostu olarak tanıyorum kendisini. Çok pozitif, enerjisi yüksek bir insandı. Herkesle çok sıcak ilişki kuran biriydi. İyi bir işinsanıydı. Mekânı cennet olsun diyorum. Aileye de tekrar sabırlar diliyorum.

GÜNERİ CİVAOĞLU

Rahmet diliyorum, nur içinde yatsın. 40 yılı aşkın bir dostluğumuz vardı. Gazetelerin satılmasından evveldi. Ve zaman zaman onun teknesiyle denize açılırdık, mavi yolculuklar yapardık. Son derece dürüst, neşeli bir dosttu. Beraber dağlara tırmanırdık, beni zorlardı. O Göcek’te gittiğimiz körfezlerde dağlara çıkıp saatlerce yürümeyi severdi. Bir keresinde Göcek’ten Dalaman’a kadar yürüdü.

Güzel yüzerdi, deniz severdi. Beşiktaş hastasıydı, tutkuluydu. Oğlu da zaten Beşiktaş başkanlığını yaptı. Çok geniş bir dost camiası vardı. Başarılı işadamıydı, aynı zamanda çok iyi sanat koleksiyonu vardı. İyi de anlardı. Arkadaşlarıyla beraber olmaktan zevk alırdı.

Erdoğan Demirören siyasetten kendisini geri planda tutardı. Gazete alışı da çok sürpriz değil. Daha Aydın Doğan’dan önce yüzde 25 hissesini almıştı Milliyet’in. Erol Simavi ile ortak bir fabrikaları vardı. Sonra dağıtım şirketini birlikte kurdular. Gazetecilerle çok yakın dosttu. Onun da dostları vardı. Bir dış halka, bir iç halka dostları vardı. Sanıyorum ben de onlardan biriydim.

İnanılmaz üzgünüm. Houston’da ilk defa teşhis konulduğunda, ciğerinin teki alındığında da oradaydım. Ve dönüşünde de nasıl bir kuvvetle, inançla mücadele etti, tahmin edemezsiniz. O ciğerini, nefes alma aletleri vardır, onları saatlerce üfleyerek ciğer geliştirdi. İnanılmaz bir hayata yaşam tutkusu vardı. Çok zor hastalıkları yendi. Kendisine tekrar rahmet diliyorum.

ERTUĞRUL ÖZKÖK

Önce ailesine başsağlığı diliyorum, hepimize başsağlığı diliyorum. Demirören, Hürriyet camiasına yeni gelmişti ama Hürriyet camiasının çok eskiden bildiği bir insandı.

Gazeteciliğe ben geç başladım. Başladıktan sonra İstanbul’a Hürriyet’in GYY’si olarak geldikten sonra İstanbul iş dünyasında bana ilk kalbini açan insanlardan birisiydi. Çok yakınlığını gördüm onun. Bana basının hafızasını anlatan insanlardan biriydi.

Güneri Bey Erdoğan Bey'i o kadar güzel anlattı ki... Ama Türk medyasından üzüldüğüm olaylardan bir hatıra da vardır. Yani ona hasta olarak Amerika’ya gittiğinde Türk medyasında çok büyük bir haksız manşet yapılmıştı. O zamanlar çok da üzülmüştüm. Demiştim ki, bir gazeteci olarak bir şey yaparken, Erdoğan Bey'e yapılan haksızlığı yaparken, hepimizin özen göstermesi gerektiğini düşünmüştüm. Yine de Erdoğan Bey basına hiç küsmedi, hep basının içerisinde oldu. O tavrını çok takdir etmiştim o zamanlar.

Arkasında çok iyi yetiştirdiği bir aile bıraktı. Dolayısıyla huzur içinde bu dünyadan ayrıldığını düşünüyorum.

HAKAN ÇELİK

Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, kederli Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim.