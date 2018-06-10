Erdoğan Demirören'e son veda

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören Şişhane’deki holding binasında düzenlendi. Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenlerinin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Erdoğan Demirören, Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
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