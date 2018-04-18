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    Saadet Partisi'nden ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 16:56 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklananın erken seçim değil baskın seçim olduğunu söyledi.

    Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

    "Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi Ak parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir.

    UYUM YASALARI BİLE ÇIKMADAN TÜKENDİLER

    Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir.  Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok.

    Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller.

    BİZ HAZIRIZ

    Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun.

    Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır. "

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