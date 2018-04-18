Erdoğan açıkladı... Erken seçim tarihi belli oldu

Ankara'da kritik gün... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı erken seçim çıkışıyla birlikte sıcak saatler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Başbakan Binalı Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme uzayınca daha önce 15.30'da yapılacağı duyurulan açıklamada rötar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.53'te kameraların karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Değerli basın mensupları bugün MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bahçeli ile daha önce de değişik defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüşmüştük. Bugünkü görüşmemizde de oldukça geniş bir yelpazede görüştük. Sayın Bahçeli’nin seçimlerin erkene alınması teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.







15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin milatıdır. 7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı’da yaptığımız o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı olarak şahsımın ve partimin dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini sayın Bahçeli’nin ön açmasıyla yerine getirme fırsatı bulduk.



"ESKİ SİSTEMİN HASTALIKLARI KARŞIMIZA ÇIKABİLİYOR"



Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra artık eski diye niteleyebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Gerek Suriye’de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek bölgemizdeki tarihi önemdeki gelişmeler Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesfetmeye başlamıştır.



"SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE"



Sayın Bahçeli’nin önerisini yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşma yolunda karar aldık. Türkiye’nin gündemindeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor.



Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreçleri hemen başlatıyoruz."