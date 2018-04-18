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    CHP'den erken seçim ile ilgili ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklaması üzerine yaptığı açıklamada "Hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız...Ama bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek durumundadır" dedi. Tezcan, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soru üzerine, "Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde aday ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır" diye konuştu.

    Tezcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    Bu hükümet yönetme özürlüdür. 6 milyon işsizin, 16 milyon yoksulun sorumlusu sizsiniz. İşsizliğin sorumlusu, çöken tarımın sorumlusu sizsiniz. Yönetemiyorsunuz. Onun için seçime gitme çağrısı yaptınız, hodri meydan. Millet karar verecek. Tek adam seçiminden kurtulmanın yolu sandıktır ve millet karar verecek.

    Bugünler siyaseten gördüğünüz iyi günlerdir. Bunu unutmayın. Millet 24 Haziran'da söylediğiniz tarihte sandıkta dersinizi verecek. Türkiye büyük demokrasi buluşmasıyla gerekli adımı atacak ve tek adam rejiminden inşallah kurtulacağız.

    Suriye ve Irak merkezli sorunları yaratan sizin tek adam rejimi değil mi?

    Siz gideceksiniz ve bu ülkenin huzurunu tesis edecek bir iktidar gelecek ve sandıktan çıkacak.

    Şimdi bir başka önemli konu var. Bugün TBMM'de OHAL görüşülüyor. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Hodri meydan seçimle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz, varız. Ama bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması gereken şey, TBMM'nin OHAL'i kaldırmaktır. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek durumundadır.

    Tek adam rejimi için yolun sonu göründü. Biz seçime hazırız. Bu iktidarı göndereceğiz. TBMM'nin yapması gereken şey de OHAL'i kaldırmaktır. Buyrun yarışalım.

    Tezcan, açıklamaların ardından soruları yanıtladı

    ŞU AN ADAY YOK... BİR PLANINIZ VAR MIYDI? GEÇ KALDIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

    Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar yarın seçim olacak gibi hazır olduğumuzu söylüyorduk. Önümüzdeki günlerde aday ve stratejiyle ilgili önemli kararlar alınacaktır.

    CHP ÖN SEÇİME GİDECEK Mİ?

    Tüzüğümüzde milletvekilliği seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili aday saptama yöntemleri belli. Bu yöntemlerin en uygun olanları uygulanacaktır. Ona Parti Meclisimiz karar verecektir.

    MYK'mız zaten sürekli çalışma halindedir. Bundan sonra da ihtiyaç olursa toplanacağız.

    EĞER İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMEME DURUMU SÖZ KONUSU OLURSA İTTİFAK DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? CHP'NİN İTTİFAK TABLOSU HANGİ AŞAMADA?

    İYİ parti üzerinden herhangi bir şekilde bir planlama yapmayı uygun bulmam, hükümet açısından, YSK açısından söylüyorum.

    İYİ Partinin seçime girme hakkı vardır. 1950'den bu yana 68 yıldır Türkiye seçim yapma pratiğine sahiptir. Partilerin hangi şartlarda seçime girebileceği açıktır.

    Eğer YSK bugün başka bir planlama yapıp, İYİ Partiyi seçim dışı bırakmak istiyorsa YSK yeni bir şaibeye imza atmış olur. Seçimi sabote etmiş olur.

    Atılacak adımlara göre pozisyonlar partinin kurullarında görüşülür, tartışılır.

     

     

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    Etiketler: erken seçim , erken seçim tarihi , gündem
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