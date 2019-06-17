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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj

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Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj

Koç Üniversitesi’nde skandal... Rektör Umran İnan’ın danışmanı olan Ramazan Kalaycı’nın, rektörün kızı Ayşe İnan’dan şantajla 1.1 milyon TL aldığı ortaya çıktı.

Koç Üniversitesi, rektör danışmanının, rektörün kızına yaptığı 1.1 milyon liralık şantajla çalkalanıyor. İddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: 2009'dan bu yana Koç Üniversitesi rektörü olan Umran İnan'ın kızı Ayşe İnan, 2014'te üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Kani İrfan Kuzu ile evlendi. İkilinin arasında bir süre sonra anlaşmazlık başladı. İddiaya göre, Ayşe İnan bir gün evde uyuşturucu madde kullandığı sırada eşine yakalandı. Kani İrfan Kuzu, bu olay sonrasında eşini sürekli polise şikâyet etmekle korkuttu.

"MİT'TE TANIDIĞIM VAR"

Sabah'ın haberine göre, bunun üzerine Ayşe İnan samimi olduğu rektör danışmanı Ramazan Kalaycı'dan yardım istedi. Uyuşturucuyu Taksim'de tanımadığı bir kişinin verdiğini belirtti. Olayı araştırdığını ileri süren Kalaycı, iddiaya göre Ayşe İnan'ı "Polis ve MİT'in elinde kayıtların var. Narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş. Benim üst düzey devlet içerisinde, emniyet ve MİT'te tanıdıklarım var. Bütün bu kayıtların hepsini hallederim" diyerek korkuttu.

İDDİALARI REDDETTİ

İnan, Kalaycı'nın hakkındaki kayıtları sildirmek üzere kendisinden parça parça 1.1 milyon lira aldığını iddia etti. Rektör İnan'ın durumdan haberdar olması üzerine olay savcılığa yansıtıldı. Rektörün de tanık olarak alınan ifadesi ardından Ramazan Kalaycı gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalaycı, ifadesinde şantaj karşılığı para aldığı iddiasını reddetti. Fakat yapılan araştırmada hesabında yüklü miktarda para tespit edildi. İddianamede, Kalaycı'nın Ayşe İnan'dan içinde bulunduğu ruhsal çöküntüden faydalanarak ve ona Ankara ile İstanbul'da bulunan 7 ayrı yere "bu işi temizlemek" için para verdiğini söyleyerek toplam 1 milyon 150 bin lira aldığı kaydedildi.

AĞIR CEZA'LIK OLDU

Kalaycı hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında hapis cezası talep edildi. Kalaycı ile işbirliği yaptığı iddia edilen eş Kani İrfan Kuzu hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Kalaycı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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