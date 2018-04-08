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    Kıbrıs'ta kışlayı karıştıran soruşturma

    Dinçer GÖKÇE/Hurriyet.com.tr
    08.04.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Kıbrıs Lefkoşa bulunan 49'uncu Alay Komutanı Albay Çağatay G. hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda Albay G., görevli bir astsubaya hakaret etmekle suçlanıyor. Albay G.'nin kullandığı iddia edilen hakaret içerikli sözler, üç asker tarafından tutanak altına alındı. Savcılık başvurusunda, hakarete uğrayan astsubaya, kınama cezası verildiği belirtildi.

    Astsubay Soner P. 15 yıldan bu yana TSK bünyesinde görev yapıyor. P. en son Lefkoşa'da görev yapmak üzere görevlendirildi. 49'uncu Piyade Alay Komutanlığında görev yapan P.'nin, göreve geldiği günden beri mobbinge uğradığı iddiası ile hem Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvuruda bulunuldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru dosyasına göre, iddiaya göre süreçte şunlar yaşandı:

    CEZALANDIRILSIN TALİMATI
    Astsubay Soner P. geçen yıl 21 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında izne çıktı. P.'nin izinde oldujğu süreçte Albay G., kışlada teftiş yaptı. P.'nin görevli olduğu bölükte de incelemeler yapan G., gördüğü eksiklikler nedeni ile "Bölük Astsubayının ifadesini alın cezalandırılsın" talimatı verdi.

    MALZEMELER EKSİK
    P. izinden döner dönmez belitilen eksiklikleri gidermek için işe koyuldu. Aynı gün Albay G., tekrar Astsubay P.'nin görevli olduğu bölüğü geldi. Albay G., Bölük Komutanı ve Astsubay P.'nin yanına çağırttı. İki askeri personel albayın yanına gitti. İddiaya göre Albay G., Astsubay P.'ye, belirlenen eksikliklerin yerine getirilmediğini söyledi. P., izinden yeni geldiğini işlerin bir iki gün içinde biteceğini söyledi. P., var olan eksikliler için malzeme talebinde bulunduğunu ancak henüz malzemeleri alamadığını belirtti.
    Kıbrısta kışlayı karıştıran soruşturma
    Astsubay Soner P., 15 yıldır TSK bünyesinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

    TUTANAK ALTINA ALDILAR
    P. "Hatta malzemelerin gelmemesinden dolayı kendi imkânlarımızla Şırnak'tan alez getirtip onları taktık" dedi. P.'nin bu ifadelerinden sonra Albay G. "Sen o alezleri g. sok" dedi. Albay G.'nin bu sözleri, o sırada odada bulunan Üsteğmen S. D. ve Asteğmen Y. Y. ile Astsubay Soner P. tarafından tutanak altına alındı.

    ÖNCE HAKARET SONRA "KINAMA'
    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan başvuruda Soner P.'nin görev yerinin değiştirilmesi talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavsavcılığına yapılan başvuruda ise Albay G.'nin hakaret suçunu işlediği iddia edilerek yargılanması talep edildi. Bu arada Astsubay P. hakkında bölükteki, bir takım eksiklikler nedeni ile "Kınama" cezası verildi.

    Piyade Yarbay Murat H. imzasını taşıyan yazıda, Soner P., bölüğün temizliği ve düzeni ile ilgili yapılan uyarıları dikkate almadığı öne sürüldü.

    AMİR-MEMUR İLİŞKİSİ KESİLMELİ

    Astsubay Soner P.'nin avukatları Mehmet Erkan Akkuş ve Mustafa Çoşğun soruşturmaya ilişkin yaptıkları açıklamada “Bu üzücü olayı yaşanmış ve adalete aksettirilmiş istisnai bir vaka olarak değerlendiremiyoruz. Çünkü Fail Albay hakkında suç duyurusu yapılmış ve müvekkil ile albayın amir-memur ilişkisinin kesilmesi için görevlendirme talep etmemize rağmen, sıralı amirler talebimizi red etti. Bu örgütlü ve aymazlık tavırların, bir astsubaydan sararmış lavabo fayanslarının hesabını soracak seviye çıkarılmış olmanın trajedisi ile karşı karşıyayız" dedi.

    Etiketler: Kıbrıs Lefkoşa , Uzman , gündem
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