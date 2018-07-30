İşte, gündemi sarsan sır operasyonun perde arkası

MAHKEME kararı ile 2004 yılında Zakir Selvi olan ad ve soy adını değiştiren Bedirhan Esenlik (54) 21 Haziran akşamı Şişli’de ikametgahı olarak kullandığı lüks rezidans dairesinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Esenlik’i gözaltına aldı.

Esenlik’e yönelik suçlamanın ise, ‘Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak’ olduğu kaydedildi. Esenlik’in yanı sıra İstanbul’da yaşayan K. Ş. ile Ankara’da büyük çağlı organizasyon ve tanıtım işleri yapan iş insanı E. İ. de 21 Haziran akşamı gözaltına alındı. Üç isim, istihbarat birimlerine ulaşan bir bilgi notu kapsamında gözaltına alındı. Söz konusu isimlerden 5 gün sonra da Antalya’da yaşadığı öğrenilen Osman Gürbüz (56) gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.



40 YIL ÖNCEKİ OKUL ARKADAŞI

Esenlik’in 28 Haziran akşamı alınan ifade tutanağına Hürriyet Dünyası ulaştı. Esenlik, gözaltına alınan isimlerden E. İ.’yi bir yıldan beri tanıdığını ancak herhangi bir iş ilişkisinin olmadığını söyledi. Esenlik, hemşehrisi olan K. Ş.’yi ise en son 35-40 yıl önce Muş’ta ortaokul öğrencisiyken gördüğünü söyledi. K. Ş. ile herhangi bir irtibatının olmadığını söyleyen Esenlik, bu durumun HTS kayıtları ile de teyit edilebileceğini söyledi. Esenlik’e yöneltilen sorulardan biri, iki siyasi parti liderine yönelik suikast iddiası oldu. Esenlik, suikast iddiasının hiçbir dayanağının olmadığını belirterek “Bana sormuş olduğunuz bu bilgiler tamamen hayal mahsulüdür. Bu tamamen, benim ticari hayatıma yönelik itibarsızlaştırma adına yapılmış bir iddiadır” dedi.



OSMAN GÜRBÜZ’ÜN ADINI VERDİ

Sorgunun bir bölümünde ise, Antalya’da tutuklu bulunan bir gizli tanığın verdiği ifade Esenlik’e yöneltildi. Gizli tanık ifadesine Esenlik’in gözaltına alınması ile birlikte suikast planının öne alınacağını belirtti. Tutuklu olduğu halde Esenlik’in gözaltına alındığından haberdar olan gizli tanık, “Bu şahsın yakalanmasından itibaren Osman Gürbüz ve çevresinin hareketliliği her açıdan kontrol altına alınmalı” dedi. Gizli tanık ifadesi sonrası Gürbüz de gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Göz altına alınan isimlerden K. Ş. de Gürbüz gibi Esenlik ve gözaltındaki E. İ.’yi tanımadıklarını söyledi.

‘YEŞİL'İ EN SON MUŞ’TA GÖRDÜM

Emniyet ifadesinde aylık 100 bin liralık geliri olduğunu, Ankara’da havacılık şirketi Bodrum’da da inşaat şirketi olduğunu söyleyen Esenlik, bir dizi faili meçhul cinayete adı karışan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ı ise en son Muş’ta gördüğünü söyledi. Esenlik ifadesinde 1993 yılında Muş’tan ayrıldıktan sonra Yalova’da yaşamaya başladığını söyledi. Esenlik ismi, geçmiş yıllarda bir dizi suç örgütü operasyonuyla da gündeme geldi.

4’Ü DE SERBEST BIRAKILDI

ESENLİK’in avukatı Ece Dayıoğlu, soruşturma sürecinin devam ettiğine işaret ederek “Siyasetçilere yönelik suikast iddiası ile göz altına alınan müvekkil ve diğer üç kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık ifadesine dahi gerek görülmeden serbest bırakıldı. Bu kadar ağır bir iddia ile alınan müvekkil hakkında günlerce olumsuz haber yapıldı. Ama sonuç ortada... Kişilerin lekelenmeme hakkı en temel haklardan biridir” dedi.

GÖZALTI İLE BİRLİKTE GİZLİ TANIK İFADESİ

Soruşturma dosyasını takip eden Av. Cemal Sedat Dayıoğlu ise “Bu soruşturmada dikkat çekici durumlar var. Bunların açığa çıkması gerekir. Gözaltı işlemi 21 Haziran günü yapıldı. Aynı gün Antalya’da ifade veren bir gizli tanık, göz altı işleminden haberdar... Tutuklu olan birinin, saatler içine gözaltı işleminden haberdar olması olağan görünmüyor. Soruşturmada takipsizlik kararı aldığımız gibi, bu gizli tanık ve olay ile ilgisi olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Dahası, bu gizli tanık her kimse itibar görmüş. Bu soruşturmada açığa çıkarılması gereken hususlar var; bunların açığa çıkması için gerekli girişimlerde bulunacağız.”







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