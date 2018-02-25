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    Doktora, 16 yaşındaki çocuğa tacizden soruşturma

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Kırklareli Devlet Hastanesi'nde bir doktorun hastasını taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 16 yaşındaki kız çocuğu rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kız çocuğu, tedavisinin ardından ailesine kardiyoloji uzmanı D.N. tarafından muayene esnasında taciz edildiğini söyledi.

    İddialar üzerine kızın ailesi Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek doktor hakkında şikayetçi oldu.

    Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla doktor D.N'nin ifadesi alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

    İl Sağlık Müdürlüğü'nün de doktor hakkında idari inceleme başlattığı bildirildi.

    İddialar sonrasında doktorun yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

    Etiketler: çocuk tacizi , çocuğa istismar , taciz iddiası , son dakika
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