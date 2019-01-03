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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
03.01.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Çorum'da AK Parti İl Başkanı istifa etti

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Çorum'da AK Parti İl Başkanı istifa etti

Çorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısı ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Karadağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bir hafta önce AK Parti Genel Merkezi'ne sunduğu istifa dilekçesinin bugün itibarıyla kabul edildiğini söyledi.

İsminin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayı olarak anıldığını, bu süreçten sonra şantaj amaçlı "siyasi komplo" ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Karadağ, "Bu süreçte genel merkezimize iki kez sözlü olarak, bir hafta önce de yazılı olarak sürecin il başkanı kimliğim altında götürülmemesi, baskı unsuru olarak görülmemesi, partimizin bu konuda zarar görmemesi için il başkanlığında bulunmayı etik bulmadım ve istifamı sundum." dedi.

Kendisine komplo kuran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Karadağ, şöyle devam etti:
"Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsımız üzerinden AK Parti'nin Çorum'da yerel seçimlerde başarısız olması için çalışan bir ekip ruhudur bu. Sonradan gelişen hadiselere baktığımızda, bu kez şahsımızı bırakıp AK Parti'nin bazı isimleri üzerinden aynı oyunun devam ettirilmeye çalışıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Buna alet olan ve 'AK Parti'liyim' diyen kardeşlerimiz varsa derhal bu düşünceyi terk etmelidir. Bu sürecin içerisinde uzaktan yakından ilgisi alakası olan herkesin cezalandırılması için gereği neyse sonuna kadar kararlıyım."

Bundan sonraki süreçte AK Parti'nin bir neferi olmaya devam edeceğini vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:
"Bugün itibarıyla istifa dilekçemi işleme koyan, bizi kırmayan, bize yol gösteren teşkilat başkanımıza, her konuda bize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. AK Parti'mizin bir neferi olarak seçimlerde zaferden zafere koşması için elimden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğim. Şimdiye kadar hiçbir çete ve benzeri oluşuma pirim vermedim. Hiçbir şekilde belden aşağı siyasetin içerisinde olmadım. Net oldum, mert ve dürüst oldum. Yol arkadaşlarımı hiçbir zaman satmadım. Bundan sonra da bu tavrımı devam ettireceğim."

Basın toplantısına AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile partili yöneticileri de katıldı.

 

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