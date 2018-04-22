CHP’den İYİ Parti’ye 15 emanet vekil

CHP’den, İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) engeline takılmadan 24 Haziran’daki seçimlere girebilmesi için sürpriz bir hamle geldi.

CHP’li 15 milletvekili dün partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Böylelikle İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu. CHP’den, İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) engeline takılmadan 24 Haziran’daki seçimlere girebilmesi için sürpriz bir hamle geldi. CHP’li 15 milletvekili dün partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Böylelikle İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu.

CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçiş haberi dün TBMM’de açıklandı. Basın toplantısına CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, Engin Altay ile istifa eden 15 milletvekili Burcu Köksal, Mustafa Tuncer, Nihat Yeşil, Hüseyin Yıldız, Ahmet Akın, Mehmet Göker, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Tufan Köse, Okan Gaytancıoğlu, Tacettin Bayır, Çetin Arık, Fatma Kaplan Hürriyet, Ömer Fethi Gürer ve Ünal Demirtaş katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, özetle şunları söyledi:

‘GENEL BAŞKAN’IN TALİMATI’

“YSK’nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş İYİ Parti bakımından müspet ve lehte bir görüş olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti’nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınamamış olması hukuki değil siyasi bir tasarruftur. 15 milletvekilimiz bugün CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar. YSK’nın bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamamasına da fırsat ve imkân sağlamak istiyoruz. YSK’nın değerli üyelerinin de OHAL ve iktidar baskısına maruz kalmamalarını istiyoruz. Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik, gaspa, kumpasa zırh olmuşlardır. İYİ Parti’ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da özetle şöyle konuştu: “15 milletvekili arkadaşımız, Genel Başkanımızın talimatıyla parti görevini yerine getirmek üzere CHP milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişlerdir. Bu tarihi bir görevdir. 24 Haziran’a giderken bu yol, tek adam rejiminin tuzakları ile donatılmış bir süreç. Bizim görevimiz bu tuzakları temizlemek. OHAL şartlarında Türkiye’yi seçime gitmeye zorlayan anlayış, tuzaklarla seçim planlama peşinde. 15 arkadaşımız fedakâr bir görev için kollarını sıvadılar. Bu seçimlerin YSK kazasına uğramaması için İYİ Parti’ye katılma kararı almışlardır.”

20 SANDALYE TÜM ŞARTLARI KARŞILIYOR

ANAYASA ve TBMM İçtüzüğü, partilerin parlamentoda grup kurmaları için 20 milletvekili dışında şart aramıyor. Anayasa’nın siyasi partilerle ilgili 95. maddesinde, “Siyasi parti grupları, en az 20 üyeden meydana gelir” hükmü bulunuyor. Bunun devamı niteliğindeki TBMM İçtüzüğü’nün ‘Siyasi Parti Gruplarının Kuruluşu’ başlıklı 18. maddesinde de, “En az 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, TBMM grup kurma hakkına sahiptirler” ifadesi dışında başka şart getirilmiyor. Siyasi Partiler Yasası’nın, ‘Siyasi partilerin seçimlere katılması’ başlıklı maddesi, “İllerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de grubu bulunması şarttır” hükmünü içeriyor. Yasadaki “veya” ifadesiyle, Meclis’te grup oluşturma, diğer şartları geçersiz kılıyor. Anayasa da parti gruplarının doğrudan cumhurbaşkanı aday göstermesini hükme bağlıyor.

İTTİFAKIN İLK ADIMI MI?

CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi, “Seçim ittifakı mı?” sorularını beraberinde getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bu bir ittifak değil. Olası bir ittifak görüşmeler sonucu ortaya çıkar. Sadece bir demokrasi ayıbının önüne geçtik” dedi.

YSK’YA JET BAŞVURU

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, CHP’den 15 vekilin İYİ Parti’ye katılmasının ardından jet hızıyla YSK’ya başvurdu. Dilekçe özetle, “5 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilen İYİ Parti, seçime katılma için ögörülen grup koşulunu sağlamıştır. Seçimlere katılmamız için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim” denildi.

AKŞENER'DEN İLK YORUM: KILIÇDAROĞLU’NUN TAVRI HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’den 15 vekilin İYİ Parti’ye katılmasıyla ilgili olarak, “Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir” dedi. Akşener şöyle devam etti: “Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır. Yola çıktığımız günden bu yana sürekli önümüze engeller çıkarıldı. Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır. Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz, durun daha yeni başladık.” (ANKARA)