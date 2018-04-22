MHP: FETÖ çatısı

Yalçın’ın mesajları özetle şöyle: “Zaten öteden beri söylüyorduk; CHP, FETÖ’cülerin koruyucusu, hamisi ve işbirlikçisi diye. Bizim için sürpriz olmadı. Bu durum CHP için ‘siyasi intihar’dır. TBMM’de grubu olan FETÖ muhibbi iki partiden bir FETÖ çatısı ortaya çıkmış, ihanetin çatısı çatılmış olacak. Bu iki parti FETÖ elebaşının talimatları doğrultusunda cumhur ittifakına rakip olarak seçimlerde FETÖ çatısı–FETÖ ittifakı olarak karşımıza çıkacak. Geriye fotoğrafın HDP/PKK pozu kalıyor. Yakında o da tamamlanacak.”