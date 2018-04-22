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    Bahçeli'den CHP-İYİ Parti anlaşmasına çok sert sözler

    Hürriyet Haber
    22.04.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 CHP’li milletvekilinin İYİ Parti’ye katılmasını değerlendirdi. Bahçeli, “Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir” dedi.

    Devlet Bahçeli 23 Nisan mesajı yayınladı. Bahçeli 23 Nisan mesajında siyaset gündemine bomba gibi düşen, 15 CHP’li milletvekilinin seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti’ye katılmasını yorumladı.

    Bahçeli konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Demokrasi nutku atanlar ayak ve siyasi oyuna heves ediyor.

    Ancak Gazi Meclis’in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir.

    Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir.

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