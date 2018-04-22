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    AK Parti'den sert tepki: Millet iradesi yok sayıldı

    ANKARA
    22.04.2018 - 20:33 | Son Güncelleme:

    CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesine AK Parti’den sert tepkiler geldi.

     AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

    SİYASİ HÜLLE

    “2010’da bir kaset operasyonuyla başlayan ve bugüne kadar özellikle CHP içinde devam eden FETÖ siyaset mühendisliği faaliyetlerine bugün yeni bir halka daha eklenmiştir. Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendini inkâr etme pahasına 15 milletvekilini İP’e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır. İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım seçimlerindeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır.

    KİRLİ İTTİFAK

    Anlaşılan milletvekillerini, çağırılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır. Karşılıklı kirli ittifakların yeni siyasette yeri olmayacaktır. Bu durum siyaset anlayışımızla bağdaşmamaktadır.”

    ‘OKEYE 4. ARAYAN’

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni bir ‘Güneş Motel’ olayıyla karşı karşıyayız. Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, cumhur ittifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye’yi inşa edecektir. Mustafa Kemal’in 95 yıllık partisini ‘okeye dördüncü arayan’ bir parti haline getirdiler.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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