Ankara kulislerinde bu konuşuluyor...5 MHP'li vekil...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Nisan’da partisinin milletvekillerine Ankara Kaşıbeyaz’da verdiği yemekte ortada seçim kararı yokken ilginç bir öngörüde bulunmuştu.

Bugünkü gelişmenin ardından siyaset kulislerinde bu yemekte Bahçeli’nin vekillere söylediği şu sözler konuşulmaya başladı:

“CHP’den İP’e (Bahçeli İYİ Parti'ye İP diyor) geçebilecek vekiller var grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama bizden de 5 vekil arayışları var. ”

Bahçeli’nin CHP öngörüsünün gerçekleştiği belirtilirken şimdi MHP’den İYİ Parti'ye geçmesi muhtemel isimlerin kimler olabileceği üzerinde duruluyor.