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    Ankara kulislerinde bu konuşuluyor...5 MHP'li vekil...

    Aysel ALP - ANKARA
    22.04.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçme kararıyla siyasi satranç oyununda yeni hamleler bekleniyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Nisan’da partisinin milletvekillerine Ankara Kaşıbeyaz’da verdiği yemekte ortada seçim kararı yokken ilginç bir öngörüde bulunmuştu.

    Bugünkü gelişmenin ardından siyaset kulislerinde bu yemekte Bahçeli’nin vekillere söylediği şu sözler konuşulmaya başladı:

    “CHP’den İP’e (Bahçeli İYİ Parti'ye İP diyor) geçebilecek vekiller var grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama  bizden de 5 vekil arayışları var. ”

     Bahçeli’nin CHP öngörüsünün gerçekleştiği belirtilirken şimdi MHP’den İYİ Parti'ye geçmesi muhtemel isimlerin kimler olabileceği üzerinde duruluyor.

     

     

    Etiketler: gündem
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