Akşener’den ilk yorum: Kılıçdaroğlu’nun tavrı takdirin üzerinde

Yazılı açıklama yapan Akşener şöyle devam etti: “Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır. Yola çıktığımız günden bu yana sürekli önümüze engeller çıkarıldı. Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır. Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz, durun daha yeni başladık.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da dün İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek Meral Akşener’le görüştü.