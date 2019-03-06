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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Başkasının bebeğini doğurdu... Skandallar bununla da bitmedi

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Başkasının bebeğini doğurdu... Skandallar bununla da bitmedi

İstanbul’da yanlış embriyo transfer edilen anne adayı, başka çiftin bebeğini doğurdu. Tüp bebek merkezinin sahibi Bahçeci ise durumun basına sızmasını engellemek isterken yarım milyon dolarını kaptırdı. Bahçeci mahkemeye başvurdu...

İstanbul'da yaşayan çift, normal yollardan bebek sahibi olamayınca, Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu. İlk denemede başarılı sonuç alan çifte 9 ay sonra bebekleri olacağı müjdesi verildi. Genç çift, kız olacağını öğrendikleri bebekleri için evde hazırlıklara başladı.

Fakat doğum sonrası aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü doğan bebeğin yapılan tahlillerde kan grubu farklıydı. Yapılan DNA testinde bebeğin aileye ait olmadığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Tüp bebek merkezinin yetkilileri "embriyolar karışmış kusura bakmayın" diyerek skandalı geçiştirmeye çalıştı. "İstem dışı taşıyıcı anne" olan kadın ve eşi olayı yargıya taşıdı. Sağlık Bakanlığı, tüp bebek skandalıyla ilgili iki soruşturma başlatırken, skandal olay haber oldu.

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi sahibi Mustafa Bahçeci'nin arkadaşı Kazım Gökçe, iddiaya göre, Bahçeci'nin kariyerine zarar verecek olan bu durumu engelleyebileceğini belirtti.

Gökçe, "Ailemde MİT mensubu birçok kişi var. Bu işi halledebilecek kadar para verirsen ben bu işi çözerim" dedi. Bahçeci, yarım milyon dolar para karşılığında anlaşmaya vardı ama skandalın yayılması engellenemedi. Bahçeci kendisinden 1.5 milyon dolar daha isteyen Gökçe'den şikayetçi oldu. Gökçe hakkında, 'Kamu görevlisiyle aralarında ilişki bulunduğu bahisle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

 

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