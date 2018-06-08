Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER ZAMAN HAYIRLA YAD EDİLECEKTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bozdağ'ın mesajı şöyle:

"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: İYİ BİR İŞ ADAMIYDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Allah rahmet eylesin. Erdoğan Demirören bu ülkenin önemli üreticilerinden bir tanesiydi. Sanayiciydi, iyi bir iş adamıydı. Memleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları olmuştu. Gizlenmeyi sevmeyen bir adamdı. Sorumluluk almaktan kaçmayan bir adamdı. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erdoğan Demirören'in vefatının ardından Twitter'da yazdığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyorum.''

MEHMET AĞAR: BİR ŞOKLA UYANDIM BU SABAH

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Erdoğan Demirören'in vefatının ardından şunları söyledi:

''Çok genç yaşta tanıdım kendisini. İstanbul emniyetinde şube müdürüydüm o dönemde. Devletin imkanları bu kadar güçlü değildi. Kendisi Ankara pazarlarının sahibiydi.

Yüklü miktarda alışveriş çekleri verirdi bana. Bunu durumu olmayan polis memurlarıyla paylaş derdi. İhtiyacı olan bütün arkadaşlarımızla paylaşırdım. Çok önemli miktarda yaraya derman olurdu.

Kimsenin de bilmesini istemezdi. Yıllar geçti aradan, 30 yılı aşkın süre geçti.

Vefatından dolayı derin bir üzüntü içerisindeyim. Hep iyiydi, hep sıcaktı. Problem çözücüydü. Ailesi başta olmak üzere bütün çevresine karşı şefkatliydi. Sanayiden spor hayatına kadar her yönde üzerine düşeni yaptı. İyi izler bıraktığına gönülden inanıyorum. Bu sabah bir şokla uyandım bu sabah. Geride de çok güzel yetiştirdiği çocuklarını bıraktı, torunlarını bıraktı. İnanıyorum ki Demirören soyadını yaşatacaklardır.''

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TUNCAY ÖZKAN:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Twitter'da yazdığı mesajında ''Demirören Grubu’nun sahibi Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim'' ifadelerine yer verdi.