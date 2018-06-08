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    Erdoğan Demirören vefat etti

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören vefat etti.

    Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Özgür Şamilgil Erdoğan Demirören’in bugün hayatını kaybettiğini açıkladı. Şamilgil şunları söyledi:

    "Değerli basın mensupları burada size acı haberi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. İş insanı Erdoğan Demirören bugün 11:53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle tedavi altında olan Sayın Erdoğan, ailesinin yakın ilgi ve alakası hastanemizin personelinin yoğun çabalarıyla bugüne kadar ıstırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibariyle tüm ülkemize, yakınlarına, baş sağlığı diliyoruz.

    31 mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımına kendisi alınmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür."

    MEHMET SOYSAL: CENAZE PAZAR GÜNÜ FATİH CAMİ’NDE

    Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, ise şu açıklamayı yaptı:

    "Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi’ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz"

    Erdoğan Demirören'in doktoru açıklama yaptı
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    Etiketler: Hastane , vefat , son dakika , haberler
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