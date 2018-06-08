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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
08.06.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası spor dünyası yasta

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Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası spor dünyası yasta

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle TFF, kulüpler ve spor dünyasından isimler başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası ve aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Erdoğan Demirören'in vefadı sonrası, TFF, kulüpler ile spor dünyasından isimler şu mesajları yayınladı:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören, bugün İstanbul'da vefat etti.

Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesiydi. 

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.

FENERBAHÇE
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

BEŞİKTAŞ
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk Sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası ve Demirören Şirketler Grubu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

ALİ ŞEN: 55 YILLIK ARKADAŞIMDI...
Ali Şen de Erdoğan Demirören'in Beşiktaş zamanlarını anlattı... "Süleyman Seba Beşiktaş'ın başına geldiği zaman iki şey derdi. Birinci Rahmi Koç, ikincisi Erdoğan Demirören... Beşiktaş'ı ayakta tutan, yardımlarını esirgemeyen Rahmi Koç ile beraber büyük katkıda bulundular. Futbolu çok severdi, Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş Başkanı olması için teklif yapıldı. Yanındaydım, onları da kabul etmedi. 'Beşiktaş'a yardım etmek için koltukta mı oturmak lazım' derdi." 

"Benim 55 yıllık çok yakın arkadaşım. 3 çocuğu terbiyeli başarılı bir şekilde gelişti. Erdoğan çok düzgün bir insandı. Bir halk insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İnsani yönü çok fazla. Babadan kalma o ticaretin içinde yoğruldu, büyüdü. Nereden geldiğini hiç unutmadı. Erdoğan'la çok gezdik, çok beraber olduk. Çok paylaşımcı bir insandı, herkesin mutluluğunu isterdi."

KAYSERİSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet; Demirören ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

 GENÇLERBİRLİĞİ 

Türk sanayisinin duayenlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in vefatından derin bir üzüntü duymaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören ve değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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