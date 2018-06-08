Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası spor dünyası yasta
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle TFF, kulüpler ve spor dünyasından isimler başsağlığı mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası ve aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Erdoğan Demirören'in vefadı sonrası, TFF, kulüpler ile spor dünyasından isimler şu mesajları yayınladı:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören, bugün İstanbul'da vefat etti.
Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesiydi.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.
FENERBAHÇE
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
BEŞİKTAŞ
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk Sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır.
Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası ve Demirören Şirketler Grubu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
ALİ ŞEN: 55 YILLIK ARKADAŞIMDI...
Ali Şen de Erdoğan Demirören'in Beşiktaş zamanlarını anlattı... "Süleyman Seba Beşiktaş'ın başına geldiği zaman iki şey derdi. Birinci Rahmi Koç, ikincisi Erdoğan Demirören... Beşiktaş'ı ayakta tutan, yardımlarını esirgemeyen Rahmi Koç ile beraber büyük katkıda bulundular. Futbolu çok severdi, Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş Başkanı olması için teklif yapıldı. Yanındaydım, onları da kabul etmedi. 'Beşiktaş'a yardım etmek için koltukta mı oturmak lazım' derdi."
"Benim 55 yıllık çok yakın arkadaşım. 3 çocuğu terbiyeli başarılı bir şekilde gelişti. Erdoğan çok düzgün bir insandı. Bir halk insanıydı. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İnsani yönü çok fazla. Babadan kalma o ticaretin içinde yoğruldu, büyüdü. Nereden geldiğini hiç unutmadı. Erdoğan'la çok gezdik, çok beraber olduk. Çok paylaşımcı bir insandı, herkesin mutluluğunu isterdi."
KAYSERİSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet; Demirören ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
GENÇLERBİRLİĞİ
Türk sanayisinin duayenlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in vefatından derin bir üzüntü duymaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören ve değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.