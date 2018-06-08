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    Meltem Demirören Oktay: Acımız büyük

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    Erdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören Oktay, hastane önünde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

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    • Acı kaybımız... Erdoğan Demirören vefat etti...
    • Acı kaybımız... Erdoğan Demirören vefat etti...

    “Acımız büyük” diyen Meltem Demirören Oktay, “Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın” dedi.

    Meltem Demirören Oktay: Acımız büyük
    *TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören

    BİLGİN DEMİRÖREN: BÜYÜK BİR ADAMI KAYBETTİK

    Hayatını kaybeden ünlü işadamı Erdoğan Demirören'in kardeşi Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik" dedi.

    Ünlü işadamı Erdoğan Demirören, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyi Demirören'i kaybeden Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik. Kardeşimizi kaybettik" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

    Ağabeyini ölmeden 1 dakika önce gördüğünü anlatan Bilgin Demirören, Erdoğan Demirören'in cenazesinin pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini söyledi.

    Meltem Demirören Oktay: Acımız büyük
    *Erdoğan Demirören'in torunu Yelda Demirören

    Meltem Demirören Oktay: Acımız büyükErdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören Oktay, hastane önünde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı “Acımız büyük” diyen Meltem Demirören Oktay, “Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın” ifadelerini kullandı.
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    Etiketler: açıklama , son dakika , haberler
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