Meltem Demirören Oktay: Acımız büyük

“Acımız büyük” diyen Meltem Demirören Oktay, “Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın” dedi.
*TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören
BİLGİN DEMİRÖREN: BÜYÜK BİR ADAMI KAYBETTİK
Hayatını kaybeden ünlü işadamı Erdoğan Demirören'in kardeşi Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik" dedi.
Ünlü işadamı Erdoğan Demirören, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyi Demirören'i kaybeden Bilgin Demirören, "Büyük bir adamı kaybettik. Kardeşimizi kaybettik" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.
Ağabeyini ölmeden 1 dakika önce gördüğünü anlatan Bilgin Demirören, Erdoğan Demirören'in cenazesinin pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini söyledi.
*Erdoğan Demirören'in torunu Yelda Demirören