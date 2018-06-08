Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası sanat dünyası yasa boğuldu
Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının ardından sanat dünyasından birçok isim üzüntülerini paylaştı.
İşte sanat dünyasının, Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası paylaşımları...
Mustafa Sandal
Çok kıymetli Erdoğan Demirören amcam seni çok özleyeceğim. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun. Demirören ailesine sabırlar diliyorum...
Seda Sayan
Çok kıymetli büyüğüm, değerli ağabeyim Erdoğan Demirören'i kaybettik... Başımız sağ olsun, Allah Demirören ailesine sabır versin. Mekânı cennet olsun
Sevim Emre
Değerli büyüğüm, sevgi dolu koca yürekli ağabeyim Erdoğan Demirören’i kaybettik. Demirören ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Nurlarda uyu canım abim, mekânın cennet olsun
Berna Laçin
Sayın Erdoğan Demirören’e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah taksiratını affetsin
Nur Yerlitaş
Allah rahmet eylesin