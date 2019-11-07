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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.11.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Adliyede intihar eden kişi ünlü yazarın eşi çıktı

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Adliyede intihar eden kişi ünlü yazarın eşi çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

İbrahim Özkan (35), öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

Adliyede intihar eden kişi ünlü yazarın eşi çıktı

YAZARIN EŞİ ÇIKTI

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

Adliyede intihar eden kişi ünlü yazarın eşi çıktı

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimiÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.
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