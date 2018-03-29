İlkbahar meyveleri ile tanışın!

Tükettiğimiz meyveleri mevsime göre seçmek çok önemlidir. Çünkü mevsiminde tüketilmeyen meyve ve sebzeler büyük ölçüde verimliliğini yitirir. Dolayısıyla meyveleri yetiştikleri dönemde yani en doğru zamanda tüketmeliyiz. Ancak bu şekilde var olan faydalarından yararlanabiliriz.
Muz doğanın bize sunduğu mükemmel yiyeceklerden biridir. Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C gibi faydalı vitaminler içerir. Kanserle mücadelede metabolizmaya ve sindirime yardımcı olur, cilt sağlığına katkıda bulunur. Günde ortalama bir muz tüketimi, yakalanabileceğiniz birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur.
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