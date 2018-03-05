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D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

Özellikle güneş görmediğiniz kış aylarında bu yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin...

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:
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D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecekNext

D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezleyebildiğimiz bir vitamindir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu vitamini bol depolayabilmek çok önemlidir. Kışın karanlık ve güneş görmediğimiz günlerinde ise D vitamini depolarımız kolayca boşalır. Dolayısıyla güneş ışığından alamadığımız D vitaminini bu vitamin içeren yiyeceklerle takviye etmemiz gerekir. İşte D vitamini yönünden zengin yiyecekler…

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