D vitamini almak için tüketmeniz gereken 5 yiyecek

D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezleyebildiğimiz bir vitamindir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu vitamini bol depolayabilmek çok önemlidir. Kışın karanlık ve güneş görmediğimiz günlerinde ise D vitamini depolarımız kolayca boşalır. Dolayısıyla güneş ışığından alamadığımız D vitaminini bu vitamin içeren yiyeceklerle takviye etmemiz gerekir. İşte D vitamini yönünden zengin yiyecekler…
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.