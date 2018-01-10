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Annenizin çorbalarının lezzetini yakalayabilmeniz için 13 ipucu

Her yemeğe lezzet katan ipuçları olduğu gibi çorbalarınızı da kıvamında yapmanız ve lezzetini artırmanız için bilmeniz gereken mutfak sırları var. İşte 13 adımda lezzetli çorba yapmanın sırları...

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:
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Annenizin çorbalarının lezzetini yakalayabilmeniz için 13 ipucuNext

Kış günlerinin aranan lezzetlerinden olan çorba, hem yemek öncesi hem de sabah kahvaltılarında içilebilmesi ile vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Lezzetli çorbalar pişirmenin yolu ise tariflerin doğru uygulanması, kıvamın tutturulması ve malzemelerin taze olmasından geçiyor. Dünya mutfaklarında da önemli yer tutan çorbanın pek çok çeşidi mevcut.

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