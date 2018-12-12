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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
12 Aralık 2018 - 10:58,

Annenizin çorbalarının lezzetini yakalayabilmeniz için 13 ipucu

Her yemeğe lezzet katan ipuçları olduğu gibi çorbalarınızı da kıvamında yapmanız ve lezzetini artırmanız için bilmeniz gereken mutfak sırları var. İşte 13 adımda lezzetli çorba yapmanın sırları...

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Kış günlerinin aranan lezzetlerinden olan çorba, hem yemek öncesi hem de sabah kahvaltılarında içilebilmesi ile vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Lezzetli çorbalar pişirmenin yolu ise tariflerin doğru uygulanması, kıvamın tutturulması ve malzemelerin taze olmasından geçiyor. Dünya mutfaklarında da önemli yer tutan çorbanın pek çok çeşidi mevcut.

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Peki annenizin elinden çıkmış gibi lezzetli çorbalar yapmanın sırrını biliyor musunuz? İşte lezzetli çorbalar için bilmeniz gereken püf noktaları…

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Çorbalarınıza eklediğiniz suyun sıcak olmasına özen gösterin. Bunun yanında çorbanızı yaparken kısık ateşte pişirmek de önemli bir detaydır.

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Eğer çorbalarınız için tavuk veya et suyu tableti kullanıyorsanız çorbanıza yağ eklerken dikkatli olmalısınız. Çorbanıza ilave ettiğiniz tabletlerin yağ miktarlarına dikkat ederek çorbanıza ölçülü oranda ekstra yağ eklemelisiniz.

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Bazen çorbada tuzu fazla kaçırabilirsiniz. Bu durumda hemen bir patatesi soyarak dörde bölün ve çorbaya ilave edin. Patatesler çorba içinde yumuşadığında çorbanın fazla tuzunu da çeker.

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Eğer evde bayat ekmekleriniz varsa bir kavanoz içinde bunları saklayarak çorba yaptığınızda çeşitli baharatlarla tavada ya da fırında kavurup çorbanın üzerine ekleyebilir ve farklı bir lezzet katabilirsiniz.

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Domates çorbası en sevilen çorbalardandır. Bu çorbayı yaparken domates püresi ve et ya da tavuk suyu kullanarak çorbanızı farklı bir lezzette sunabilirsiniz.

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Yoğurtlu çorba yapımında yoğurdu kaynama sonrası yavaş yavaş çorbaya ilave edebilirsiniz. Böylece çorba daha kıvamlı olur. Çorbanın altını kapatmadan hemen önce ise tuzunu koymalısınız.

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Sebze çorbası yaparken şehriye, makarna veya erişte ilave ederek çorbanıza lezzet katabilirsiniz.

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Leziz çorbalar için yağda nane, maydanoz veya kırmızıbiberi çevirerek ilave edebilirsiniz.

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Kremalı çorba yaparken kremayı çorbanın altını kapamadan hemen önce eklemelisiniz.

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Maydanoz sapları çorbaya lezzet katar. Maydanoz saplarını temizleyerek güzelce doğrayın ve çorbalarınıza ekleyin.

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Dolapta beklediği için katılaşan çorbalarınıza biraz su ekleyerek karıştırdığınızda çorbanız eski haline gelir.

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Sütlü çorba yaparken tuzu en son aşamada ekleyerek sütün kıvamlı kalmasını sağlayabilirsiniz.

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Çorbanıza yumurta, limon suyu veya kremadan oluşan bir terbiye ekliyorsanız bu malzemeleri çorbaya yavaş yavaş ve çorbayı karıştırarak ilave etmelisiniz. Böylece çorbanın kıvamı bozulmaz.

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Çorba yapımının en temel dört püf noktasını derlediğimiz bir de videomuz var...

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