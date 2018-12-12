Annenizin çorbalarının lezzetini yakalayabilmeniz için 13 ipucu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sağlıklı beslenmede tavuk etinin önemli rolü olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Tavuk eti hastalıklardan koruyor, içinde beynin kendini iyi hissetmesini sağlayan triptofan maddesi var. Bu aminoasit içeriği sayesinde seratonin seviyesi yükselerek kişinin uyku kalitesi artıyor" dedi.
Hellim peyniri, koyun, keçi ya da çiğ inek sütünden yapılan bir peynir türüdür. Kıbrıs’la özdeşleşen hellim peyniri, genellikle kızartılarak tüketilmekte, makarnalarda, çorbalarda ve salatalarda da kullanılmaktadır. Peki, hellim peyniri nasıl kızartılır?