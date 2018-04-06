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Açık büfe kahvaltısı ile ünlü mekânlar

Hafta sonu kendinizi şımartmak için açık büfe kahvaltı keyfi yapmaya ne dersiniz? Birbirinden güzel bu kahvaltı mekanları hem göze hem mideye hitap ediyor...

Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
06.04.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:
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Açık büfe kahvaltısı ile ünlü mekânlarNext

Özel bir kahvaltıyla güne başlamanın keyfi paha biçilemez. Sevdiklerinizle beraber gidebileceğiniz, hem sunum hem de çeşit açısından gözünüze hitap edecek ve damağınızda unutulmaz lezzetler bırakacak açık büfe kahvaltılar için tercih edebileceğiniz mekânları sıraladık.

Etiketler: Açık Büfe Kahvaltı İstanbul

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