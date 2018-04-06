Açık büfe kahvaltısı ile ünlü mekânlar

Özel bir kahvaltıyla güne başlamanın keyfi paha biçilemez. Sevdiklerinizle beraber gidebileceğiniz, hem sunum hem de çeşit açısından gözünüze hitap edecek ve damağınızda unutulmaz lezzetler bırakacak açık büfe kahvaltılar için tercih edebileceğiniz mekânları sıraladık.
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