Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Yağlı süt kullanılmalı

Birçok kişi yoğurdunun kıvamından pek memnun değil. Peki, neden yoğurtlar en iyi şekilde tutmuyor? Tabii ki bunların birçok nedeni var. Başlıca neden yağsız süt kullanmak… Eğer tam yağlı süt kullanırsanız yoğurdunuz en iyi ve en güzel şekilde tutacaktır.

Sütün cinsi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Yoğurdun kıvamını etkileyen birçok faktör vardır. Mesela küçükbaş hayvanların yoğurdu sert olacaktır ya da süte etki eden yem veya yeşillik inek tarafından çok yenmişse yoğurt sert değil cıvık olacaktır. Bu durumlar mutlaka ama mutlaka bilinmelidir.

Süt en iyi şekilde kaynatılmalıdır

Yoğurt yapmanın püf noktalarından bir diğeri ise sütü gerektiği kadar kaynatmaktır. Süt kaynamaya başlayınca taşma ihtimaline karşı 15 dakika boyunca başından ayrılmamalısınız. Kaynarken ısıyı düşürün, sık sık karıştırın. Süt 5 ila 7 dakika boyunca kaynatılmalıdır.

Buzdolabına kaldırırken

Mayalanan kabın sularını silin ve kapağı hızlıca kapatın. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kapağı açıp hava aldırmamaktadır.

Mayalamaya dikkat edilmelidir

Süt kesinlikle kaynatılan kapta mayalanmamalıdır. Bu basit bir nedene dayanır. Süt kaynarken dibi tutabilir bu yüzden aynı kapta mayalanırsa ekşiyebilir. Kap değişimi mutlaka sıcakken yapılmalıdır. Çünkü maya sıcaklığında değiştirilen kap sütün sıcaklığını etkileyecektir.

Sarmada kış ve yaz etmeni

Yoğurt kışın daha sıkı ve kalın sarılmalıdır. Yazın ise daha ince sarılmalıdır. Bunun nedeni sıkı ve kalın sarılan yoğurtların sulanıp ekşimesidir. Yoğurdun sarılması bu yüzden oldukça önemlidir.

Son olarak

Yeni yoğurda başlarken bir sonraki sefer için lazım olacak mayayı derin dondurucuya koyun. Bu şekilde maya ekşi değil tatlı olacaktır. Yoğurdu mayalarken, mayayı birkaç saat öncesinden çıkarıp çözülmeye bırakın. Ayrıca yoğurt mayalarken yoğurt mayasının ev yoğurdundan olmasına dikkat edin. Evde yoğurt yapmanın hakkı verilmesi ve organik yoğurt yapmak için mayanın da ev yoğurdundan olması elzemdir.

EVDE YAPTIĞINIZ YOĞURT MİS GİBİ KIYMALI KARNABAHARIN YANINDA İYİ GİTMEZ Mİ?