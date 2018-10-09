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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: Doğan Burda
09.10.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

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Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Hazır gıdaların içindeki katkı maddelerini düşündüğümüz zaman, hazır gıdayı hiç satın almadan aynısını evde yapmak en sağlıklı olanı. Evde yapıldığı zaman tadına doyum olmayan hem de pek sağlıklı olan gıdaların başında ise yoğurt geliyor.  Siz de bazı şeylere dikkat ederek evde, halk arasında dendiği gibi, "taş gibi yoğurt" yapabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler…

Yağlı süt kullanılmalı

Birçok kişi yoğurdunun kıvamından pek memnun değil. Peki, neden yoğurtlar en iyi şekilde tutmuyor? Tabii ki bunların birçok nedeni var. Başlıca neden yağsız süt kullanmak…  Eğer tam yağlı süt kullanırsanız yoğurdunuz en iyi ve en güzel şekilde tutacaktır.

Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Sütün cinsi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Yoğurdun kıvamını etkileyen birçok faktör vardır. Mesela küçükbaş hayvanların yoğurdu sert olacaktır ya da süte etki eden yem veya yeşillik inek tarafından çok yenmişse yoğurt sert değil cıvık olacaktır. Bu durumlar mutlaka ama mutlaka bilinmelidir.

Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Süt en iyi şekilde kaynatılmalıdır

Yoğurt yapmanın püf noktalarından bir diğeri ise sütü gerektiği kadar kaynatmaktır. Süt kaynamaya başlayınca taşma ihtimaline karşı 15 dakika boyunca başından ayrılmamalısınız. Kaynarken ısıyı düşürün, sık sık karıştırın. Süt 5 ila 7 dakika boyunca kaynatılmalıdır.

Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Buzdolabına kaldırırken

Mayalanan kabın sularını silin ve kapağı hızlıca kapatın. Daha sonra buzdolabına kaldırın. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kapağı açıp hava aldırmamaktadır.

Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Mayalamaya dikkat edilmelidir

Süt kesinlikle kaynatılan kapta mayalanmamalıdır. Bu basit bir nedene dayanır. Süt kaynarken dibi tutabilir bu yüzden aynı kapta mayalanırsa ekşiyebilir. Kap değişimi mutlaka sıcakken yapılmalıdır. Çünkü maya sıcaklığında değiştirilen kap sütün sıcaklığını etkileyecektir.

Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Sarmada kış ve yaz etmeni

Yoğurt kışın daha sıkı ve kalın sarılmalıdır. Yazın ise daha ince sarılmalıdır. Bunun nedeni sıkı ve kalın sarılan yoğurtların sulanıp ekşimesidir. Yoğurdun sarılması bu yüzden oldukça önemlidir.

Evde yoğurt yapmanın 7 püf noktası

Son olarak

Yeni yoğurda başlarken bir sonraki sefer için lazım olacak mayayı derin dondurucuya koyun. Bu şekilde maya ekşi değil tatlı olacaktır. Yoğurdu mayalarken, mayayı birkaç saat öncesinden çıkarıp çözülmeye bırakın. Ayrıca yoğurt mayalarken yoğurt mayasının ev yoğurdundan olmasına dikkat edin. Evde yoğurt yapmanın hakkı verilmesi ve organik yoğurt yapmak için mayanın da ev yoğurdundan olması elzemdir. 

EVDE YAPTIĞINIZ YOĞURT MİS GİBİ KIYMALI KARNABAHARIN YANINDA İYİ GİTMEZ Mİ?

08:24Kıymalı Karnabahar Yemeği Tarifi | Anne Yemekleri | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt
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