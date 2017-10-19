Dondurulmuş pizzayı pizzacıdan alınmış gibi lezzetli hale getirmenin yolu

Eğer siz de bu insanlardansanız, dondurulmuş pizzanın nasıl bir nimet olduğunu bilirsiniz. Ne var ki dondurulmuş pizza hiçbir zaman dışarıdan söylediğiniz pizzalar gibi olmaz. Ya peyniri tam erimez, ya hamuru nemli kalır. Bu sorunu çözmek ve dondurulmuş pizzadan azami verim almak istiyorsanız, sizin için bir mutfak hilemiz var.

Aslına bakılırsa bu hile ilk olarak sosyal paylaşım platformu Reddit'te bir "profesyonel hayat tavsiyesi" olarak numbahtwelve isimli kullanıcı tarafından ortaya atılmış.

Buna göre önce pizzanın ambalajının üzerindeki pişirme yönergelerini tamamen unutmanız gerekiyor. Bu demek oluyor ki alışkın olduğunuz üzere pizzayı daha buzluyken fırına atmak yerine buzlarının çözülmesini beklemelisiniz. (Acil durumlarda dolaptan çıkardığınız pizzayı hızlıca çözmek zor olabilir elbette.)

Sonrasında fırınınızın sıcaklık ayarını 300 derece civarında açmanız gerekiyor. Burada amaç, pizzacılarda kullanılan fırınlara benzer bir ortamı mümkün olduğunca evde yaratabilmek. Böylece hamur hızla kızarıp çıtır çıtır olurken diğer malzemelerin yanmasını önlemek mümkün. (Ancak fırının ızgara kısmını açmayın.)

Eğer bir pizza taşınız ya da döküm tavanız varsa onu da fırına koyup iyice ısındıktan sonra pizzanızı bu sıcak yüzeyde pişirin. Eğer bunlara sahip değilseniz, pizzanızı doğrudan ızgara telinin üzerine koyun.

Beş ila sekiz dakika pişirdiğinizde, hayalinizdeki pizzaya kavuşacaksınız. Biraz daha İtalyan bir lezzet hayal edenler için de numbahtwelve'in önerisi pizzayı fırına atmadan önce hamurunu hafifçe yağlayıp üzerine sarımsak tozu serpmek.

EVDE KOLAYCA PİZZA YAPMANIN BİR DİĞER YOLU DA LAVAŞ PİZZA