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    Ayrıldı diye genç kadına rezil şantaj

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    17.01.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Arnavutluk vatandaşı Emilyana M. (29), barışma isteğini geri çevirdiği için özel fotoğraflarını Facebook’ta yayınladığı iddiasıyla eski sevgilisi Ali Ş.B.B. (47) hakkında şikâyetçi oldu. Hakkında 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Ş.B.B. “Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım” dedi.

    Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, aralarındaki ilişkinin bitmesinin ardından Ali Ş.B.B., Emilyana M.’ye kendisini aramadığı takdirde, birlikte çektirdikleri çok özel fotoğrafları internette yayınlayacağını söyledi.

    Ayrıldı diye genç kadına rezil şantaj“Bana cevap vermediğin sürece hayatın zehir olacak”, “Bunları patronun görsün mü? Ok. resimler yükleniyor”, “Cevap versen iyi olur yoksa tüm pis resimler yayınlanacak” mesajları atarak şantaj yaptı. Karşılık alamayan Ali Ş.B.B., Facebook’ta açtığı profillerde Emilyana M.’nin özel fotoğraflarını yayınladı. Emilyana M. şikâyetçi olunca Ali Ş.B.B.’nin “şantaj”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçlarından 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi.

    Ayrıldı diye genç kadına rezil şantaj

    Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Emilyana M. “Çalıştığım işyerini sürekli arayarak benimle konuşmak istedi. İşyerine geleceğim, seni öldüreceğim, aileni öldüreceğim, senin hayatını zindan edeceğim, seni tekrar Amerika’ya göndereceğim’ şeklinde sözler söyledi. Evime kadar da geldi, şikâyetçiyim” dedi.

    SAVUNMASI DA PES DEDİRTTİ

    Sanık Ali Ş.B.B. ise savunmasında, “Emilyana M. benim eski kız arkadaşım olur. Biz ayrıldık. Ayrıldıktan sonra yüz yüze hiçbir şekilde görüşmedik. Bir kez de telefonda konuştuk. Onun dışında herhangi bir görüşmemiz olmadı. Ayrıldıktan sonra çekilmiş olduğumuz fotoğraf ve videoyu Facebook adresimde paylaştım. Bunun da onu rahatsız edeceğini düşünmedim. Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım. Herhangi bir art niyet, onu rahatsız etme düşüncem yoktu. Zaten bir süre sonra fotoğrafları ve videoları da kaldırdım. Kesinlikle bundan sonra böyle bir şey yaşanmayacak” dedi.
    Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    Etiketler: arnavut
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