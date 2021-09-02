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Ayancık Haberleri: Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı

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Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı

DHA
02.09.2021 - 12:54 |Son Güncelleme :
DHA

Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı

Mustafa İNAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma ve temizlik çalışmalarında görev alan yapan komandolar ant içerek ayrıldı.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. Felaketin ardından bölgeye yüzlerce jandarma komando sevk edildi. Bölgede jandarma komando ekipleri hastane, ev ve dükkanların temizlenmesinden, eşyaların taşınmasına kadar birçok yerde vatandaşı yalnız bırakmadı. 22 günlük görevlerini tamamlayan Sivas Zara İlçe Jandarma Komando ekibi Komando Andı'nı okuyarak bölgeden ayrıldı.

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Ayancık haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ayancık ilinden Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Eylül 2021 tarihinde saat 12 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı haberi güncellenecektir.

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