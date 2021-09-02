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Ayancık haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ayancık ilinden Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Eylül 2021 tarihinde saat 12 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı haberi güncellenecektir.