Sinop'ta selde görev alan komandolar ant içerek ayrıldı
Mustafa İNAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma ve temizlik çalışmalarında görev alan yapan komandolar ant içerek ayrıldı.
Ayancık'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. Felaketin ardından bölgeye yüzlerce jandarma komando sevk edildi. Bölgede jandarma komando ekipleri hastane, ev ve dükkanların temizlenmesinden, eşyaların taşınmasına kadar birçok yerde vatandaşı yalnız bırakmadı. 22 günlük görevlerini tamamlayan Sivas Zara İlçe Jandarma Komando ekibi Komando Andı'nı okuyarak bölgeden ayrıldı.
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