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Ankara Haberleri: Usulsüz kesene para cezası

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Usulsüz kesene para cezası

Hürriyet Haber
29.07.2020 - 16:20 |Son Güncelleme :

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’e göre, kurbanı usulsüz kesenlere para cezası uygulanacak.

Hürriyet Haber

Buna göre park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 351 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL ceza kesilecek. Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Usulsüz kesene para cezası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Usulsüz kesene para cezası haberi güncellenecektir.

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