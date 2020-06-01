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Ankara Haberleri: Simülasyona göre süre 180 gün

ANKARA HABERLERİ

Simülasyona göre süre 180 gün

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA
01.06.2020 - 09:29 |Son Güncelleme :

Tüm ülkelerin koronavirüs verilerini analiz eden Prof. Dr. Fatih Tank, verileri değerlendirerek simülasyonlar yaptıklarını, buna göre salgının Türkiye´de başladığı tarih olan 11 Mart’tan 180 gün sonra yok olmasını beklediklerini söyledi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA

Ankara Üniversitesi (AÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tank, bilimsel araştırma projesi kapsamında tüm ülkelerin koronavirüs verilerini analiz etti ve bu verileri Türkiye'dekilerle karşılaştırarak yorumladı. Prof. Dr. Tank, ellerindeki verileri değerlendirerek simülasyonlar yaptıklarını, buna göre salgının Türkiye´de başladığı tarih olan 11 Mart'tan 180 gün sonra yok olmasını beklediklerini kaydetti. Türkiye'nin koronavirüs salgınında 'pik' noktasını gördüğüne ve artık sönümlenme aşamasına geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Tank, sönümlenme aşamasının uçağın piste inmek için alçaldığı sürece benzediğini belirtti ve şunları söyledi:

Simülasyona göre süre 180 gün

UÇAK TEKER KOYMA YOLUNDA

"Biz pik noktasını 23 Nisan olarak görmüştük. Türkiye çok uzun bir müddet tırmanış aşamasındaydı, 23 Nisan´dan sonra artık yavaş yavaş yatay seyre, 'plato' denilen seyre geçti ve 21 Mayıs´tan itibaren de sönümlenme aşaması başladı. Yani uçak artık teker koyma yolunda ilerliyor. Tabii ki bu bir süreç, aşağı doğru iniyor. Bu süreçte bütün bu tahminler mevcut koşulların geçerliliği altında devam ediyor. Ama iniş aşamasında herhangi bir türbülansa yakalanmamak için kişisel önlemlerimizi en üst düzeyde tutmamız gerekiyor.

Simülasyona göre süre 180 gün

ÖNLEMLERE DİKKAT EDELİM

Azalma büyüme faktörleri dikkate alınarak sayıları iterasyon yöntemleriyle incelediğimizde 180 gün sonra bitebileceği gözüküyor; ama bu mevcut koşullarda. Mevcut koşullar derken bu kısıtlama anlamında değil, ölüm oranlarımız, ölüm sayılarımız, büyüme faktörümüz, bunları dikkate aldığımızda 180 gün gibi gözüküyor. Bunlar tabii ki birer gösterge. Biz önlemlerimizden ne kadar uzaklaşırsak bu öteye atacaktır. Son vakalarımıza baktığımızda, simülasyon çalışmalarını yaptığımızda 1 Ağustos itibarıyla 56 vaka tespit edilmesini bekliyoruz. Ama tabii ki bunlar bir simülasyon sonucu, eğer biz kendi kişisel önlemlerimizi değiştirirsek bu tabii ki rakamlara yansıyacaktır ve rakamlarda değişiklik olabilir.”

YASAK ÖNCESİ VE SONRASI HAREKETLİLİK TAVAN YAPIYOR

Google ve Apple verilerini dikkate alarak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ve sonrasında yaşanan hareketliliği de incelediklerini dile getiren Prof. Dr. Tank, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ve sonrasında hareketliliğin tavan yaptığını, özellikle marketlere ve eczanelere yönelik büyük bir hareketlilik yaşandığını açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ankara, İstanbul ve İzmir´deki insan hareketliliğine ilişkin verileri, kısıtlamanın olmadığı Antalya ile karşılaştırdıklarını da söyleyen Prof. Dr. Tank, Antalya´daki market ve eczane hareketliliğinde herhangi bir artış ve dalgalanma yaşanmadığına dikkat çekti.

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