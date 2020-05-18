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Ankara Haberleri: Önemli olan tarımsal üretim

ANKARA HABERLERİ

Önemli olan tarımsal üretim

Hürriyet Haber
18.05.2020 - 17:46 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi dört köyde çiftçilere sebze fidesi dağıtımı yaptı. Başkan Turgut Altınok, “Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretim” dedi.

Hürriyet Haber

Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Köselik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler’de çiftçilere sebze fidesi dağıtımı yaptı. Sebze fidesi dağıtımına katılan Belediye “Dünyada artık petrolün, doğalgazın, altının bir önemi yok. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretimdir. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamaz. Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak” dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı 4 köyde tarımsal üretimi teşvik etmek için 10 ton siyez buğdayı, 2 buçuk ton fiğ yem bitkisi ve 500 kilogram mısır tohumunun dağıtımını yaparak teşvik ettiği iyi tarım uygulamalarını sebze fidesi dağıtımıyla sürdürdü. Bu kapsamda domates, patlıcan, biber ve salatalık fidelerinin dağıtımı Başkan Altınok tarafından gerçekleştirilirken, Güzelyurt köyünde 14 bin 600, Sarıbeyler köyünde 4 bin, Kösrelik köyünde ise 7 bin adet sebze fidesi çiftçilerle buluşturuldu.

FİDELERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Başkan Altınok, koronavirüs salgınıyla birlikte uluslararası alanda gıda ihtiyacının önem kazandığını vurguladı. Ata tohumundan üretilen fidelerin çoğaltılarak geleceğe taşınması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan Altınok şunları ifade etti: “Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız.”

KÖYLERDE HAYVAN DAĞITIMI YAPILACAK

Altınok, köylerde hayvancılığı da teşvik etmek için önümüzdeki günlerde süt hayvanı ve kanatlı hayvan dağıtımı yapılacağını da söyledi. Arıca Sarıbeyler köyüne çocuk oyun parkı, ekmek pişirme damı ve üretilen doğal ürünlerin satışı için önü açık üstü kapalı küçük alanların yapılacağının sözünü verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önemli olan tarımsal üretim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 17 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önemli olan tarımsal üretim haberi güncellenecektir.

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