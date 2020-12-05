Korkunç ticarette ikinci operasyon

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverler ile yaptıkları görüşmelerde Cangül Ç.'nin kayınvalidesi Fatma Ç.'nin de aynı şekilde evinde uygunsuz koşullarda köpek beslediğini belirledi. Önceki akşam Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi ekipleri, polis eşliğinde Fatma Ç.'nin evine baskın yaptı. Evde, ticareti yapılmak üzere uygunsuz koşullarda üretildiği belirlenen 7'si gebe, 2'si yavru 9 köpek ve 6 kedi bulundu. Ses çıkarmamaları için ses telleri kesildiği ileri sürülen hayvanlar, belediyenin hayvan barınağına götürülerek gözlem altına alındı. Fatma Ç.'ye de hayvan başına 181 TL olmak üzere 2 bin 715 TL para cezası uygulandı.

KAYIT VE ÜRETİM BELGELERİ YOK

Cangül Ç. ve kayınvalidesi Fatma Ç.’nin uygunsuz koşullarda beslemesiyle ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise şu açıklamayı yaptı: “Cangül Ç.’nin köpekleri beslediği binanın bodrumunun havasız, kötü kokulu, hayvan bakım ve refahına uygun olmadığı, hijyen ve temizliğin bulunmadığı tespit edildi. Hayvanların küçük kafeslerde uygun olmayan koşullarda istiflendiği, önlerinde su ve mama bulunmadığı, 1 yavru köpeğin ise masa üzerinde ölü olduğu belirlendi. Hayvanların havlayamadığı, seslerinin çıkmadığı, hiçbirinin karne, kayıt, üretim gibi belgelerinin bulunmadığı saptandı. 33 terrier, 13 poodle, 14 chiahuahua, 8 shih tzu olmak üzere toplam 68 köpeğe el konuldu. Cangül Ç.’ye hayvan başına 181 TL olmak üzere 12 bin 308 TL ve ‘Bakanlıktan onay almadan üretim faaliyetinde bulunmaktan’ da 13 bin 934 TL idari para cezası uygulandı. Aynı şekilde Cangül Ç.’nin kayınvalidesi Fatma Ç.’nin evinde yapılan aramada da 7 yetişkin, 2 yavru toplam 9 köpek ve 6 kediye rastlandı ve aynı gerekçelerle 2 bin 715 ile 13 bin 934 TL idari para cezası uygulandı. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekimliğine teslim edilen köpeklerin ses problemiyle ilgili Veteriner Fakültesi Kliniği’nde muayene ve tedavileri devam ederken, konuyla ilgili adli, idari işlemler sürüyor.”

SATIN ALMA SAHİPLEN

Polis baskınına eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, merdiven altı üretim ile uzun yıllardır mücadele verdiklerini belirtti. Danacıoğlu, “Hayvanlar apartman dairesinde olduğu için ses tellerinin kesilmiş olduğunu ve bundan dolayı havlayamadıklarını gördük. Hepsi cins ve üretime tabi olan hayvanlar. Hayvanseverler lütfen buralardan almasın. Barınaklar sizlere muhtaç canlarla dolu. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Merdiven altı üretim sizler satın aldıkça daha da fazla artacak ve böyle vahşet verici durumlarla karşılaşacağız” dedi.

Cangül Ç., Fatma Ç. hakkında, köpeklerin ses tellerinin kesildiğinin raporla tespit edilmesi halinde ‘hayvanlara eziyet’ suçundan suç duyurusunda bulunularak soruşturma başlatılacağı belirtildi.







MUAYENELERİ TAMAM GÖZLER RAPORDA

Bodrum katından çıkan travma halindeki 68 köpeğin ses tellerinin kesilip kesilmediğinin tespiti için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yapılan çalışmalar da devam ediyor. Travma halindeki hayvanların daha fazla eziyet çekmemesi için yalnızca 4’ünü muayene ettiklerini kaydeden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Oytun Okan Şenel, “Zaten uzun bir süre işkenceye maruz kaldıkları için biz de hayvanları daha fazla yormayalım istedik. Bu yüzden sadece dört tanesi muayene edildi. Bizden istenilen muayenede hayvanları anesteziye aldığımız için hepsine birden o zulmü yaşatmak istemedik. Muayeneleri tamamlandı, raporlama sürecindeyiz. Hayvanlara ne olacağı konusunda nihai kararı elbette Bakanlık (Tarım ve Orman Bakanlığı) verecek, hafta başında bulgularımızı ortaya dökeceğiz” dedi. Sedat CENİKLİ





