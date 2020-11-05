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Ankara Haberleri: Kırmızıda geçti otobüse çarptı

ANKARA HABERLERİ

Kırmızıda geçti otobüse çarptı

DHA-AA-İHA
05.11.2020 - 16:46 |Son Güncelleme :

Kızılay’da, özel halk otobüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait EGO otobüsüne çarptı. Kazada 17 kişi yaralanırken, halk otobüsü şoförü İsmail C.’nin kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi.

DHA-AA-İHA

Kızılay’da iki otobüsünün karıştığı trafik kazası sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Kızılay kavşağında meydana geldi. İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

Kırmızıda geçti otobüse çarptı

REFÜJE ÇIKTI

Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi. Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

Kırmızıda geçti otobüse çarptı

HIZLI GELDİ DURAMADI

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden, halk otobüsü şoförü İsmail C.'nin kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti. Kaza sırasında belediye otobüsünde olan vatandaşlar ve görgü tanıkları, halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kırmızıda geçti otobüse çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Kasım 2020 tarihinde saat 16 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kırmızıda geçti otobüse çarptı haberi güncellenecektir.

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