Kırmızıda geçti otobüse çarptı

Kızılay’da iki otobüsünün karıştığı trafik kazası sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Kızılay kavşağında meydana geldi. İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.







REFÜJE ÇIKTI

Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi. Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.







HIZLI GELDİ DURAMADI

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden, halk otobüsü şoförü İsmail C.'nin kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti. Kaza sırasında belediye otobüsünde olan vatandaşlar ve görgü tanıkları, halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.