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Ankara Haberleri: Gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değil

ANKARA HABERLERİ

Gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değil

Doğahan GİRİTLİOĞLU
20.03.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, bitkisel ve hayvansal üretimde stok sıkıntısı yaşanmadığının altını çizerek, “İhtiyaç halinde temel ürünlerin üretimini 1.5 katına çıkartabilecek kapasitemiz var” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Panik halinde marketlere giderek alışveriş arabalarını hıncahınç dolduran vatandaşlara, “Günlük ya da haftalık ihtiyaçlarınızı temin edin ve israfdan kaçının” uyarısı yapan Karakuş, şunları söyledi: “Un başta olmak üzere ekmek, makarna, bulgur, nohut, pirinç, şeker, yağ gibi ürünlerde Türkiye’nin kendine yeterliliği mevcuttur ve stokları da tüm ihtiyaçları karşılamak üzere müsaittir. Hayvansal ürünlere geldiğimizde süt ve süt ürünleri başta olmak üzere kırmızı et, yumurta, tavuk, hindi ve balık gibi ürünlerde de ülkemiz kendine yeterlidir.

Gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değil

YETERLİLİĞİMİZ ÜST SEVİYEDE

Büyük üretici firmalardan aldığımız rakamlara bakıldığında, gıda konusunda paniğe gerek olmayacak miktarda stoğun mevcut olduğu görülüyor. Mayıs ayının ortalarında hasadın başlayacağı düşünüldüğünde, bu döneme kadar ülkemiz hububat stokları da yeterli seviyededir. Bitkisel ve hayvansal üretimde yeterliliğimiz üst seviyededir. Ülkemizde ihtiyaç halinde yem, un, makarna, tavuk, yumurta, et, süt gibi temel ürünlerin üretimlerini 1.5 katına çıkartabilecek kurulu kapasitemiz bulunmaktadır. Türkiye’de şu anda ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihracata verilmek üzere üretilen ürünlerin de iç piyasada kaldığını hesap ettiğimizde korkulacak bir durumun olmadığı görülmektedir.

GIDA İSRAFINI ÖNLEMELİYİZ

Ülkemiz 140’a yakın ülkeye un, 101 ülkeye süt ürünleri, 86 ülkeye balık, 55 ülkeye de tavuk ve yumurta gibi ürünleri ihraç etmektedir. Buradan da bakıldığında ülkemizde bir gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değildir. Oluşabilecek panik havasının dağılması, günlük yaşantımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, ayrıca gıda israfının da önlenmesi önem taşımaktadır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mart 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gıda kıtlığı yaşanması söz konusu değil haberi güncellenecektir.

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