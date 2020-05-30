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Ankara Haberleri: Bazı türleri zehirli olabilir

ANKARA HABERLERİ

Bazı türleri zehirli olabilir

Haluk KARAASLAN-Fatih POYRAZ/DHA
30.05.2020 - 10:05 |Son Güncelleme :

Ankara'da, sokakta görüntülenip, sosyal medyada paylaşılan uğur böceği örümceği (Eresus cinnaberinus) paniğe neden oldu.

Haluk KARAASLAN-Fatih POYRAZ/DHA

Gölbaşı’nda oturan Aslıhan Susuz (35), oğlu Rüzgar’ı (8) gezdirirken, uğur böceği sandığı böceği fark etti. Susuz, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği örümcekle ilgili evde internette yaptığı araştırmada zehirli türleri de olan uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi. Susuz, örümceğin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşırken, bazı kullanıcılar, örümceğin zehirli olduğunu öne sürerek, tedbir alınmasını istedi.

Bazı türleri zehirli olabilir

ÖLDÜRÜLMEMELİLER

Bazı türleri zehirli olabilir

Örümceğin görüldüğü yere giderek incelemede bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Çobanoğlu, bu örümceklerin bazı türleri hariç zararlı olmadığını söyledi. Çoban, “Türden türe fark etmek üzere zehirli de olabilir. Çıplak elle dokunduğumuzda toksin verdiği için kaşıntı ve aşırı hassas bünyelerde alerjiye neden olabilir. Vatandaşlarımız bu örümcekleri görünce öldürmesinler, bilmeden faydalı canlıları da öldürüyoruz" diye konuştu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bazı türleri zehirli olabilir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bazı türleri zehirli olabilir haberi güncellenecektir.

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