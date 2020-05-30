Bazı türleri zehirli olabilir

Gölbaşı’nda oturan Aslıhan Susuz (35), oğlu Rüzgar’ı (8) gezdirirken, uğur böceği sandığı böceği fark etti. Susuz, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği örümcekle ilgili evde internette yaptığı araştırmada zehirli türleri de olan uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi. Susuz, örümceğin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşırken, bazı kullanıcılar, örümceğin zehirli olduğunu öne sürerek, tedbir alınmasını istedi.







ÖLDÜRÜLMEMELİLER







Örümceğin görüldüğü yere giderek incelemede bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Çobanoğlu, bu örümceklerin bazı türleri hariç zararlı olmadığını söyledi. Çoban, “Türden türe fark etmek üzere zehirli de olabilir. Çıplak elle dokunduğumuzda toksin verdiği için kaşıntı ve aşırı hassas bünyelerde alerjiye neden olabilir. Vatandaşlarımız bu örümcekleri görünce öldürmesinler, bilmeden faydalı canlıları da öldürüyoruz" diye konuştu.