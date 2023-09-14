Bu başarı bizden birinin ürünü

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Rahmetli demeye dilimin bir türlü varmadığı Hıncal Uluç Ağabey’in yoğun kullandığı bağlaç cümlelerinden biriydi ‘Aralarında Himalayalar kadar fark var’... Tam olarak Dünya Kupası’nda oynanan sert ve katı basketbolla Avrupa’da seyrede geldiğimiz naif ve yumuşak basketbol arasındaki farkı anlatacak bir laf. ‘Onlarınki basketbol ise bizimki ne?’ bile denebilir. Rahmetli Mehmet Ali Yalım hoca ‘Faul yapacaksanız adam gibi yapın, vurduğunuz yer yarım saat elektrik çarpmış gibi olmalı’ derdi.

BAKIN BEYLER BU BİR BASKETBOL TOPU

Alttan yukarı ABD, Kanada, Sırbistan ve şampiyon Almanya’nın maçlarında kemik sesleri spikerleri bastırıyordu. Dünya Şampiyonu Almanya derken... Çok değil yarım asır önce bizden biri, Yakovas Bilek’in ‘Bakın beyler bu bir basketbol topudur’ diye Hans’lara öğrettiği takım sporunu zirveye taşıyan bir sıfırdan yaratılmış ekolden bahsediyoruz. 2005’de Atina’da ölen, 1917 İzmir doğumlu eski milli basketbolcu, basketbol hakemi ve antrenörü yurttaşımız Yakovas Bilek 60’larda Batı Almanya’ya gitmiş bir isim.

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İSİMSİZ BİR KAHRAMAN: GORDON HERBERT

Bilek, basketbolun hemen hemen hiç bilinmediği bu ülkede bu sporun temellerini önce okullara yayarak atmıştır. Dirk Nowitzki denen bir adam etrafında, laboratuvarda üretilmişçesine doğrusunu makina intizamında oynayarak çıktılar dünya basketbol vitrinine. Süper Nowitzki nasıl yetişti de NBA yıldızı oldu hiç fark etmedik. Tıpkı 2002 FIBA Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandıran Finli Henrik Dettmann gibi. 64 yaşındaki Fin asıllı Kanadalı Gordon Walter Herbert da kelimenin tam anlamıyla isimsiz kahraman.

SEN MİSİN DENNİS SCHRÖDER’LE TARTIŞAN

Herbert 2021’de takımın başına geldi ve 2022’de Avrupa üçüncüsü yaptığı takımı 2023’de dünya şampiyonluğuna taşıdı. Kulüp takımlarına dağılmış Alman basketbolcuları ‘Uber Alles’ çatısı altında toplayıp ‘Kolej takımı kıvamında, saat gibi işleyen uyumlu bir takım yarattı. 2023 FIBA Dünya Kupası hazırlık sürecinde çok radikal bir hamleye imza atarak, Dennis Schröder’le münakaşa eden Maxi Kleber, Oscar Da Silva ve Leon Kratzer’i kestiler. Açıklanan 12 kişi şampiyonluğa ulaşırken biz de izledik.

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TEK BiR DÜNYA ŞAMPiYONU VAR O DA ALMANYA

Mılwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, NBA şampiyonlarının ‘dünya şampiyonu’ olarak anılmasına göndermede bulundu. Yunan oyuncu “Şu anda dünya şampiyonu diyebileceğimiz tek takım var, o da Almanya” dedi.

TURNUVAYI YENiLGiSiZ TAMAMLADILAR

Almanya’yı Isaac Bonga, Niels Giffey, Justus Hollatz, David Kramer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner ve Moritz Wagner’den oluşan kadro başarıya taşıdı. Panzer turnuvada hiç kaybetmedi.