Beşiktaş'la yollarını ayıran Ceyhun Kazancı, transferler ve Şenol Güneş iddiaları hakkında konuştu

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Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlılardan ayrılık süreciyle alakalı A Spor'a konuştu.

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları

"Bazen bazı şeylerin doğru gitmediğini hissedersiniz. Vakti geldiği için o dönemde ayrıldım, bu kadar net. Ben Beşiktaş'ın gündemi olamam. Profesyonel hayattan gelmenin dezavantajını yaşadım. Sosyal medyayı çok fazla takip eden bir insan değilim ama bu durum ülkemizin kanayan yarası. Camianın ileri gelen insanlarının da bu sosyal medya hesaplarına destek vermesi üzücü. Umarım bu durum değişir."

VALERIEN ISMAEL HAKKINDA

"Valerien Ismael kararı hep birlikte alındı. O karardan pişman mıyım? Hem evet hem hayır. Hocanın bu kadar benimsenmeyeceğini bilseydim belki de bu kararı almazdım. Günün sonunda hoca başarılı olsaydı devam ederdi. Ismael tercihinin sonun başlangıcı olduğunu düşünmüyorum, sonra yine görevime devam ettim."

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"BENİ DE ONU DA ÜZDÜ"

"Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol Hoca'nın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanması beni de onu da üzdü."

"FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"

"Şenol Hoca ile de başkanla da tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Anlaşmazlık, tartışma, kavga gibi durumlar kesinlikle olmadı. Şenol Güneş bilge bir insan. Günlük hayatla ilgili de sohbetlerimiz olurdu hocayla. Ayrılık sürecinde dahi hocayla anlaşamadığım yazıldı ama bu doğru değil."

"HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR"

''Başkanımız, Beşiktaş için büyük emekleri olan, ağabeyim diyeceğim bir insan. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Transferleri tabii ki nihayete erdiren isimler başkan ve Emre Kocadağ oldu ama tüm transferlerden haberim vardı. Eğer bir durum olursa her daim onların emrindeyim."

"GEDSON'UN ÇOK TALİBİ VAR"

"Transfer konusun tamamen ihtiyaç olarak gerçekleşir. Gedson o dönem bizim limitlerimiz gereği alamayacağımız bir isimdi ve biz de sezon sonunda almayı tercih ettik. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu hemen anlamıştık. Çok talibi, çok soranı var. Bakalım ne kadar kalacak Beşiktaş'ta."

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TADIC VE HALİL TRANSFERLERİ

"Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic transferleri ekonomik anlamda olmadı. Tadic çok istenen bir oyuncuydu ama mali şartlarda olmadı. Halil özelinde de bitmek üzereydi ama o da nihayete ermedi. Taraftarın çok istediği bir isim değildi Halil ama Tadic konusunda bir tepki aldığımız doğru."