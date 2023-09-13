Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Çok beklenen 6 numarada anlaşma yakın...

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Yıldızlar topluluğuna dönüşen Fenerbahçe’nin tek eksiği defansif orta saha oyuncu olarak öne çıkarken transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de en büyük hedef 9 yıldır devam eden şampiyonluk hasretine son vermek.

Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde başarı hedefleyen sarı lacivertliler, transfer şov yaparken kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Alexander Djiku, Ryan Kent, Umut Nayir, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becão gibi önemli yıldızları kattı.

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de tek eksik pozisyon 6 numara olarak görülürken çalışmalarda sona gelindi.

"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"

Geçtiğimiz günlerde defansif orta saha arayışlarının sürdüğünü kaydeden Başkan Ali Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." sözleriyle alınacak oyuncunun kaliteli bir isim olacağına vurgu yapmıştı.

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"6 NUMARA TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası transfer hakkında gelen soruya yanıt veren İsmail Kartal ise "6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. İyi bir şekilde olabiliyorsa olacak. Bakalım göreceğiz. Sakat oyuncularımız var. Oyuncularımızı mümkün olduğunca maçlara motive etmeye çalışıyoruz" diyerek çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

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3 İSİM ÖNE ÇIKTI

15 Eylül Cuma günü saat 24.00’e kadar süresi olan sarı lacivertliler, transfer görüşmelerine hız verirken yeni bir gelişme yaşandı.

Kanarya’da ön libero için Guido Rodriguez, Al-Musrati ve Marko Grujic isimleri öne çıkarken yeni bir isim daha ortaya atıldı.

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KABUL ETMEYE HAZIRLANIYORLAR

İngiliz basınından Football Insider'in haberine göre; Aston Villa, Fenerbahçe'nin Belçikalı orta saha Leander Dendoncker için yaptığı teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

OYUNCU İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncu ile görüştüğü aktarılırken anlaşmanın mümkün olduğu belirtildi.

KULÜBÜ ANLAŞMAYA AÇIK

Haberde, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kiralık, opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olarak masaya oturduğu belirtildi.

28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Dendoncker, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giydi.

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