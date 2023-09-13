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Son Dakika: Fenerbahçeli Dzeko ve Tadic'ten haklarında çıkan spekülasyonlara cevap

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Dusan Tadic
Son Dakika: Fenerbahçeli Dzeko ve Tadicten haklarında çıkan spekülasyonlara cevap
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 17:06

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu.

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Dusan Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi.

Her zaman olduğu gibi aynı araçla Can Bartu Tesisleri’ne gelerek idman hazırlığı yapan futbolcular, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandılar.

ARŞİV - Dusan Tadic'in Ajax günleri...

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Dusan Tadic

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