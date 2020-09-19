Weecomi, Weecoins ile cripto para sektöründe ezberleri bozdu

Mobil cripto ödeme sistemi Weecoins, mobil ödemenin yerel alışveriş, e-ticaret, uçak bileti, otel rezervasyonun yanı sıra günlük ticarette, cripto para gönderip almanın ve para kazanmanın tek bir platform ve uygulamada olmasını sağlayacak şekilde hayata geçiyor.







Weecomi international kurucu Başkanı Özkan Cıbır, 2013 yılından itibaren orta ve küçük İşletmelerin teknolojiye ayak uymalarını sağlayarak onları mobil ticarete taşıyor.







Özkan Bey Weecomi İnternational ve Weecoins hakkında bilgi verir misiniz?



Weecoins, 2013 senesinde faaliyete başlamış Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan’da faaliyet gösteren Weecomi International kuruluşudur. Weecoins, Weecomi İnternational’ın yıllardır sahada oluşturduğu mağazalarına ve müşterilerine daha cazip ödeme olanakları sağlamak için kuruldu. Weecoins kendi para birimi alt yapısını kurarak bu alış verişlerde müşterilerin weecoins kullanmasını sağlayarak kullanıcılarına ekstra indirimler ve kampanyalar sağlayacak. Hedefimiz dünyanın en büyük alış veriş topluluğunu kurmak ve hem bunu fiziki alış verişlerde hem de internet alış verişleri sayesinde e-ticaretle fiziki ticareti birleştirmek olacak.



“Bugünün ve geleceğin ekonomisinde yeni bir çığır açacağız”



Özkan Cıbır; “Weecoins bir pazar yeri olacak. İşletmeleri, yerel satış ekipleri, çağrı merkezleri ve yerel reklamlar ile dijitalleştireceğiz. İşletme ağı online ve toplu pazarlama ile desteklenecektir. Weecomi Mobil uygulama olarak ödeme sistemleri ile çözüm ortağı olacağız ve ödeme sistemlerinin havuzlarındaki işletmeler potansiyel Weecomi işletmesi olacaktır.







“Dünyayı değiştiren çılgın fikirlerdir”



Cıbır; “2009 yılına kadar dünyada sadece 8 milyon milyoner vardı. 2014 yılından sonra dünyada bir milyoner patlaması oldu ve 2020 gelindiğinde bu sayı 17 milyonu aştı peki bu değişikliğin sebebi neydi? Son zamanlarda adından çokça bahsedilen ve dünyada sadece toplumun %2’si tarafından bilinen cripto paralar. Cripto paraların işlem yaptığı dünya çapındaki ilk 10 borsanın günlük işlem hacmi 56 milyon dolar. Evet, dünyada her şey 2000 li yıllara göre çok daha hızlı değişiyor. İşte burada fırsatı görenler bu değişime ayak uyduranlar hayallerine ulaşıyor.”



Sizin diğer cripto para firmalarından farkınız nedir?



Bizim diğer cripto para firmalarından farkımız bir alış veriş alt yapısına sahip olmamız. Dünyada çıkan bütün cripto paralar önce çıkıp sonra alış veriş yapacak yerler oluşturmaya çalışıyorlar. Maalesef bir çoğu bunu tam olarak başaramıyor ya kayboluyor ya da değerini yitiriyor. Weecoins ise üst markası olan Weecomi international’ın 7 yıl içerisinde dünya üzerinde kurduğu on binlerce mağazası ve yüzbinleri geçen müşteri ağına sahip bir cripto para. Çıktığı gün dünya üzerinde alış veriş yapılacak mağazaları ve müşterileri hazır. Aynı zamanda kendi borsası olan ender cripto paralardan bir tanesi. Weecomi internationalın kendi geliştirdiği oyun uygulaması olan Weemobil’in 170 bin müşterisine Weecoins ile ödeme yapması ayrıca bir değer katıyor.



Özkan Bey kendi borsanızdan bahsettiğiniz tam olarak nedir?



Evet, Weeswaps adında kendi borsamız var. Bu borsada hem kendi cripto paralarımız var hem de insanlar bu borsada bitcoin, ethereum, daşh gibi ilk 10’daki coinleri alıp satabiliyorlar. Kazakistan ve Kırgızistan’ın ilk resmi borsası olma ünvanı sahip olan Weeswaps, Türkiye’de de resmi olarak işlem yapmaktadır.







Weecomi Cüzdan bir ekosistem oluşturuyor



Özkan Cıbır; “Weecoins ve Weecomi Cüzdan, ücretsiz bir mobil uygulama ile alışverişin, ödemenin ve para kazanmanın mümkün olduğu bir ekosistem oluşturmaktadır. Evrensel, merkezi olmayan bir kripto para cüzdanı olan Weecoins kullanıcılarına, alışveriş yapma, fırsat satın alma, Bitcoin, Ethereum ve diğer kullanılabilen kripto paraların kredi kartı ile satın alımı, kripto paraları gönderme, alma ve saklama işlemlerini ve Weecomi uygulamasında yapılan alışverişlerden elde edilen puanların ve coinlerin kullanılmasını ve ödeme yapma imkanı sağlamaktadır.

www.weecoins.com

www.weecomi.com

Tel: 0850 302 0731

İlandır