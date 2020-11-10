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Unutmadık... Unutmayacağız...!
82 yıl önce; hayallerini, fikirlerini ve ideallerini biz çocuklarına bırakarak aramızdan ayrılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.
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