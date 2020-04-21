Sinem Ünsal: Mutfakta da evde kaldım I Sinem'den çok Nazlı olarak var oldum I Taner Ölmez'den çok şey öğreniyorum

Oyunculuk performansıyla geniş kitlelere adını duyuran Sinem Ünsal hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Bir aydır dışarı çıkmadığını söyleyen güzel oyuncu, hiç bu kadar evde kalmadığını söyleyerek bir itirafta bulundu. Evde kaldığı süre boyunca yemek yapmayı çok denediğini ama mutfakta da evde kaldığını söyleyen Sinem Ünsal Mucize Doktor'da oynadığı Nazlı karakteri ile ilgili de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte o sözleri...