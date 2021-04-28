Seyyar kalaycı unutulmaya yüz tutmuş mesleğini şehir şehir gezerek yaşatıyor
Minibüsle dolaşıp seyyar kalaycılık yaparak bu mesleği devam ettirmeye çalıştığını ifade eden Erez, "Şu anda benim için yeryüzündeki en güzel mesleklerden biri kalaycılık. Kimseye muhtaç değiliz, ekmeğimizi kendimiz kazanıyoruz. Kalaycılık unutulmaya yüz tutmuş ama vatandaşlar tekrar kalaya, bakır işine döndüler." dedi.
- Mesleğini sürdürmek için şehir şehir dolaşıyor
Erez, ekmeğini bu meslekten kazandığını ve işini severek yaptığını belirterek, ailesiyle şehir şehir dolaşarak kalaycılık yaptığını dile getirdi.
Gittiği yerlerde yeni insanlarla taşındığını aktaran Erez, şöyle konuştu:
"Vatandaşların çok ilgisini çekiyor, kapılarının önünde yapıyoruz. Kimse bir hafta, 10 gün beklemiyor, malzemelerini verip hemen alabiliyorlar. Bu yüzden vatandaşa cazip geliyor. Biz de bu hizmeti verdiğimiz için seviniyoruz. Bilfiil 30 senedir ata, dede mesleğimi yapıyorum, yaptığım işle gurur duyuyorum. Kaybolmuş bir meslek yapıyorum. Bu meslek için yetişen yok. Gençlere tavsiyem, kolay yoldan değil de çalışarak, helal yoldan kazansınlar."
Erez, müşteriden, getirdiği kabın büyüklüğüne göre 15-100 lira arasında ücret aldıklarını belirtti.
Vatandaşlardan Cihangir Balli ise yok olmaya yüz tutmuş kalaycılığı mobil olarak yapmanın oldukça zor olduğuna işaret ederek, "İklim koşulları da göz önünde bulundurulursa fedakarlık gerektiren önemli bir zanaat. Allah işlerini kolaylaştırsın." dedi.