Seyyar kalaycı unutulmaya yüz tutmuş mesleğini şehir şehir gezerek yaşatıyor

Eşi Nurcan Erez ile Türkiye'yi il il gezerek mesleğini sürdürmenin uğraşını veren 30 yıllık kalaycı Erez, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de tezgah açtı. Oldukça zor olan işini seyyar şekilde yapan Erez, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor. Kalaycı Erez, AA muhabirine, mesleğine, babasının yanında çırak olarak başladığını ve 30 yıldır kalaycılığa aralıksız devam ettiğini söyledi.

Minibüsle dolaşıp seyyar kalaycılık yaparak bu mesleği devam ettirmeye çalıştığını ifade eden Erez, "Şu anda benim için yeryüzündeki en güzel mesleklerden biri kalaycılık. Kimseye muhtaç değiliz, ekmeğimizi kendimiz kazanıyoruz. Kalaycılık unutulmaya yüz tutmuş ama vatandaşlar tekrar kalaya, bakır işine döndüler." dedi.

- Mesleğini sürdürmek için şehir şehir dolaşıyor

Erez, ekmeğini bu meslekten kazandığını ve işini severek yaptığını belirterek, ailesiyle şehir şehir dolaşarak kalaycılık yaptığını dile getirdi.

Gittiği yerlerde yeni insanlarla taşındığını aktaran Erez, şöyle konuştu:

"Vatandaşların çok ilgisini çekiyor, kapılarının önünde yapıyoruz. Kimse bir hafta, 10 gün beklemiyor, malzemelerini verip hemen alabiliyorlar. Bu yüzden vatandaşa cazip geliyor. Biz de bu hizmeti verdiğimiz için seviniyoruz. Bilfiil 30 senedir ata, dede mesleğimi yapıyorum, yaptığım işle gurur duyuyorum. Kaybolmuş bir meslek yapıyorum. Bu meslek için yetişen yok. Gençlere tavsiyem, kolay yoldan değil de çalışarak, helal yoldan kazansınlar."

Erez, müşteriden, getirdiği kabın büyüklüğüne göre 15-100 lira arasında ücret aldıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Cihangir Balli ise yok olmaya yüz tutmuş kalaycılığı mobil olarak yapmanın oldukça zor olduğuna işaret ederek, "İklim koşulları da göz önünde bulundurulursa fedakarlık gerektiren önemli bir zanaat. Allah işlerini kolaylaştırsın." dedi.