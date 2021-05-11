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FSM’de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza anı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) pazar gecesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DSU 607 plakalı motosikleti kullanan 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yalpalayan motosiklet, köprü üzerinde metrelerce sürüklenirken, Sözcü köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı.

Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Sözcü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması nedeniyle polis ekipleri köprüde önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası sürüklenen motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tamamen araç geçişine açtı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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FSM’de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza anı
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