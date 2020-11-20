Pes etmeyen öğretmenlerin hikayeleri film oldu

Maltepe Üniversitesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında pes etmeyen öğretmenleri buldu, ilham veren hikâyelerini ekrana taşıdı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın desteği, Vanilla Media'nın yapımcılığında gerçekleşen 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa film projesi için Şırnak'tan Konya'ya, Muş'tan Antalya'ya Anadolu'nun dört bir yanında görev yapan örnek öğretmenlerin hikayeleri derlendi. Zorluklara ve yokluklara rağmen asla pes etmeyen öğretmenlerin ilham veren hikâyeleri ekrana taşındı. İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da günler süren çekimlerde kameranın karşısına geçenler ise öğrenciler oldu.

"Kendi Hikâyeni Yaz" sloganıyla hayata geçirilen filmlerde bu yıl; Diyarbakır'ın Kumrucuk Köyü'nde yaşayan Azra Tosun, kara tahta ve sıralardan oluşan bir sınıftan ibaret okulu bir yaşam, bilim ve sanat merkezine çeviren köy öğretmeni Hasan Kartal'ı, İzmir?de otizmli opera bölümü öğrencisi Recep Ege Altıncıoğlu, kendisini konservatuvara ve dünya birinciliğine taşıyan Müzik Öğretmeni Orçun Berrakçay'ı, İstanbul?da 20 yaş altı genç atletler 4x400 koşusunda Türkiye'ye ilk kez Avrupa şampiyonluğunu getiren milli sporcu Oğuzhan Kaya, kendisini keşfeden ve yetiştiren beden öğretmeni Samet Eğribel'i anlattı.